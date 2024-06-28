Чтобы собрать рекордный урожай: правила полива вишни в июле: правила полива вишни в июле

Июль – это горячая пора для всех садоводов, ведь нужно не только успевать собирать урожай, но и ухаживать за деревьями и кустами, которые его дают.

Вишня – это дерево, которое чрезвычайно популярно в украинских садах, и о правилах ее выращивания знают, вероятно, все дачники. Впрочем, нужно не забывать и о том, что ягоды примерно на 80% состоят из воды. И количество и качество полива вишни будет очень сильно влиять на урожай.

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Как часто поливать вишню летом

К сожалению, универсального ответа на этот вопрос просто не существует, ведь все очень сильно зависит и от региона, где вы ее выращиваете, и от погоды. Если она дождливая – хотя бы три больших дождя в месяц – тогда поливы можно прекратить вообще. Учитывайте то, что слишком много полива тоже может навредить; тогда у вишни подгнивают корни, а ягоды из сочных превращаются в водянистые.

Но если месяц обещает быть засушливым и без больших ливней, тогда садоводам стоит самостоятельно позаботиться о поливе. Проводить его нужно раз в 2 – 3 недели, и примерно с такой же частотой нужно поливать и черешни.

В засушливых регионах поливы нужно увеличить, а во влажных – например, в Карпатах и на Прикарпатье, их можно сократить до одного в месяц.



Вишню нужно вовремя поливать / Фото Pexels

Как правильно поливать вишню и черешню

Для этих деревьев опытные садоводы рекомендуют организовать капельный полив, если есть такая возможность. Он будет наиболее эффективным, и если устроить его не получается, можно просто поливать каждое дерево под корень.

Молодым деревьям хватит 15 литров воды, а для взрослых нужно увеличить это количество до 20 литров. Учитывайте то, что в жаркую погоду проводить полив днем нельзя – нужно подождать до вечера или же провести его рано утром.

А когда дерево дает плоды, полив можно совместить и с подкормкой. Для этого вам нужно смешать 0 литров воды с 1 стаканом золы или 500 граммами коровяка. Этот концентрированный настой нужно развести с водой в пропорции 1:10.