Пыль почти не будет садиться на поверхности в квартире: добавьте это в воду
Пыль в квартире – это постоянная беда, которой очень трудно найти решение. Впрочем, если вы страдаете от того, что ее приходится протирать чуть ли не каждый день, кое-что все же можно сделать.
Вы могли об этом даже не догадываться, но существуют некоторые народные средства от пыли, которые помогут уменьшить ее количество, сообщает 24 Канал. Поэтому стоит разобраться с тем, чем именно нужно его вытирать.
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Как приготовить средство от пыли?
Пыль может создать впечатление неряшливости в доме, поэтому вести борьбу с ней – это единственный способ поддерживать порядок в доме. Впрочем, даже протирание пыли спасает ситуацию совсем ненадолго.
Но всего одно средство от пыли может решить немало ваших проблем. Вот что нужно для этого приготовления:
- 1 литр воды;
- 2 столовые ложки уксуса;
- 2 столовые ложки кондиционера для белья;
- 10 капель эфирного масла лаванды или эвкалипта.
Все эти ингредиенты нужно смешать – но эфирное масло вы можете добавлять при желании, ведь оно дает только приятный аромат. Этот простой раствор поможет справиться с большим количеством пыли в доме.
Пыль можно убирать эффективнее / Фото Pexels
Но есть и несколько других средств, которые вы можете использовать для того, чтобы сделать свой дом опрятным и уменьшить в нем количество пыли.
- Алкоголь. Да, алкоголем тоже можно протирать пыль! Впрочем, использовать его советуют именно для лампочек, ведь пыль на лампах накаливания им удаляется идеально, и впоследствии будет накапливаться медленнее.
- Ненужный носок. Если нужно почистить некоторые сложные места – например, жалюзи, можно воспользоваться старым носком. Его нужно просто надеть на руку и использовать как тряпку.
- Детские влажные салфетки. Они подойдут неплохо для того, чтобы убирать от пыли клавиатуру ноутбука или компьютера.
- Комнатные растения. Их для вытирания пыли использовать не нужно, но если вы будете держать несколько вазонов в комнате, сразу же заметите, что пыли стало меньше – растения являются своеобразным фильтром воздуха.