Пыль почти не будет садиться на поверхности в квартире: добавьте это в воду

Пыль в квартире – это постоянная беда, которой очень трудно найти решение. Впрочем, если вы страдаете от того, что ее приходится протирать чуть ли не каждый день, кое-что все же можно сделать.

Вы могли об этом даже не догадываться, но существуют некоторые народные средства от пыли, которые помогут уменьшить ее количество, сообщает 24 Канал. Поэтому стоит разобраться с тем, чем именно нужно его вытирать.

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Как приготовить средство от пыли?

Пыль может создать впечатление неряшливости в доме, поэтому вести борьбу с ней – это единственный способ поддерживать порядок в доме. Впрочем, даже протирание пыли спасает ситуацию совсем ненадолго.

Но всего одно средство от пыли может решить немало ваших проблем. Вот что нужно для этого приготовления:

1 литр воды;

2 столовые ложки уксуса;

2 столовые ложки кондиционера для белья;

10 капель эфирного масла лаванды или эвкалипта.

Все эти ингредиенты нужно смешать – но эфирное масло вы можете добавлять при желании, ведь оно дает только приятный аромат. Этот простой раствор поможет справиться с большим количеством пыли в доме.



Пыль можно убирать эффективнее / Фото Pexels

Но есть и несколько других средств, которые вы можете использовать для того, чтобы сделать свой дом опрятным и уменьшить в нем количество пыли.