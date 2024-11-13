Пыль почти не будет садиться на поверхности в квартире: добавьте это в воду

13 ноября 2024, 14:26
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Автор: Марина Блохина

Пыль в квартире – это постоянная беда, которой очень трудно найти решение. Впрочем, если вы страдаете от того, что ее приходится протирать чуть ли не каждый день, кое-что все же можно сделать.

Вы могли об этом даже не догадываться, но существуют некоторые народные средства от пыли, которые помогут уменьшить ее количество, сообщает 24 Канал. Поэтому стоит разобраться с тем, чем именно нужно его вытирать.

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Как приготовить средство от пыли?

Пыль может создать впечатление неряшливости в доме, поэтому вести борьбу с ней – это единственный способ поддерживать порядок в доме. Впрочем, даже протирание пыли спасает ситуацию совсем ненадолго.

Но всего одно средство от пыли может решить немало ваших проблем. Вот что нужно для этого приготовления:

  • 1 литр воды;
  • 2 столовые ложки уксуса;
  • 2 столовые ложки кондиционера для белья;
  • 10 капель эфирного масла лаванды или эвкалипта.

Все эти ингредиенты нужно смешать – но эфирное масло вы можете добавлять при желании, ведь оно дает только приятный аромат. Этот простой раствор поможет справиться с большим количеством пыли в доме.


Пыль можно убирать эффективнее / Фото Pexels

Но есть и несколько других средств, которые вы можете использовать для того, чтобы сделать свой дом опрятным и уменьшить в нем количество пыли.

  • Алкоголь. Да, алкоголем тоже можно протирать пыль! Впрочем, использовать его советуют именно для лампочек, ведь пыль на лампах накаливания им удаляется идеально, и впоследствии будет накапливаться медленнее.
  • Ненужный носок. Если нужно почистить некоторые сложные места – например, жалюзи, можно воспользоваться старым носком. Его нужно просто надеть на руку и использовать как тряпку.
  • Детские влажные салфетки. Они подойдут неплохо для того, чтобы убирать от пыли клавиатуру ноутбука или компьютера.
  • Комнатные растения. Их для вытирания пыли использовать не нужно, но если вы будете держать несколько вазонов в комнате, сразу же заметите, что пыли стало меньше – растения являются своеобразным фильтром воздуха.