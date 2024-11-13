Пил майже не буде сідати на поверхні у квартирі: додайте це у воду
Пил у квартирі – це постійна біда, якій дуже важко знайти розв'язання. Втім, якщо ви страждаєте від того, що його доводиться протирати чи не щодня, дещо все ж можна зробити.
Ви могли про це навіть не здогадуватися, та існують деякі народні засоби від пилу, які допоможуть зменшити його кількість, повідомляє 24 Канал. Тож варто розібратися з тим, чим саме потрібно його витирати.
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Як приготувати засіб від пилу?
Пил може створити враження неохайності в домі, тому вести боротьбу з ним – це єдиний спосіб підтримувати порядок в оселі. Втім, навіть протирання пилюки рятує ситуацію зовсім ненадовго.
Та всього один засіб від пилу може розв'язати чимало ваших проблем. Ось що потрібно для цього приготування:
- 1 літр води;
- 2 столові ложки оцту;
- 2 столові ложки кондиціонера для білизни;
- 10 крапель ефірної олії лаванди чи евкаліпта.
Всі ці інгредієнти потрібно змішати – але ефірну олію ви можете додавати за бажання, адже вона дає тільки приємний аромат. Цей простий розчин допоможе впоратися із великою кількістю пилу в будинку.
Пил можна прибирати ефективніше / Фото Pexels
Але є й кілька інших засобів, які ви можете використовувати для того, щоб зробити свій дім охайнішим та зменшити у ньому кількість пилу.
- Алкоголь. Так, алкоголем теж можна протирати пил! Втім, використовувати його радять саме для лампочок, адже пил на лампах розжарювання ним видаляється ідеально, і згодом буде накопичуватися повільніше.
- Непотрібна шкарпетка. Якщо потрібно почистити деякі складні місця – наприклад, жалюзі, можна скористатися старою шкарпеткою. Її потрібно просто вдягнути на руку та використовувати як ганчірку.
- Дитячі вологі серветки. Вони підійдуть непогано для того, аби прибирати від пилу клавіатуру ноутбука чи комп'ютера.
- Кімнатні рослини. Їх для витирання пилу використовувати непотрібно, але якщо ви триматимете кілька вазонів у кімнаті, відразу ж помітите, що пилу стало менше – рослини є своєрідним фільтром повітря.