Орхидея будет цвести годами: нужен ли этот элементарный уход

Орхидея легко может стать настоящей королевой вашего подоконника. Но для того, чтобы капризное растение пышно цвело, нужно позаботиться об уходе за ним.

Многие цветоводы опасаются заводить дома орхидеи, ведь считают, что это растение требует слишком много ухода и может отказаться цвести, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Впрочем, всего несколько элементарных лайфхаков помогут вашей орхидеи непрерывно цвести месяцами.

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Полив

Чрезмерный полив – это первая причина, почему орхидеи отказываются хорошо расти и вообще не цветут. Растение следует поливать непосредственно перед тем, как почва высохнет, и не чаще. Один из способов определить, пришло ли время полива – взвесить горшок. Чем тяжелее он, тем больше воды содержится в почве.

После полива стоит также убедиться, что в кроне и между листьями орхидеи не осталось воды.



Орхидеи нужно поливать умеренно / Фото Pexels

Почва

Орхидеи нуждаются в почве с хорошим дренажем, что может удерживать воду. Учитывайте, что обычная земля для этих растений не подходит вообще – их нужно высаживать в смесь коры, торфа, перлита или подобных материалов.

Освещение

Орхидеи – это достаточно солнцелюбивые растения, требующие по крайней мере шесть часов непрямого, но яркого света из окна, выходящего на восток или юг. Несмотря на то, что многие орхидей могут переносить большее или меньшее количество освещения, учитывайте, что оптимальное размещение цветка увеличивает его шансы на цветение.

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Удобрение

Во время вегетационного периода орхидеи особенно нуждаются в регулярных подкормках. Используйте специализированное удобрение для орхидей примерно раз в неделю. Но вот зимой подкормки можно прекратить полностью, ведь растения уже не растут активно.

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