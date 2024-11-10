Отопление есть, а батареи холодные: вот что нужно делать

Иногда случается такое, что отопление уже включили, а батареи все еще почему-то остаются холодными. И в чем же причина такой проблемы?

На самом деле проблема холодных батарей может иметь немало объяснений и не меньшее количество решений, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Окна". Но всего несколько хитростей помогут вам разобраться с этим и наконец насладиться долгожданным теплом в доме.

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Что делать, когда в квартире холодные батареи?

Если вы живете в многоквартирном доме, и после включения отопления батареи потеплели совсем немного или вообще остались холодными, на это может быть несколько причин. И, к счастью, большинство из них можно устранить самостоятельно.

Батареи засорены. Если радиатор греет, но тепла дает мало, проблема может крыться в обычном загрязнении: скопление пыли препятствует движению воздуха через батарею. Тогда нужно почистить радиатор.

Если радиатор греет, но тепла дает мало, проблема может крыться в обычном загрязнении: скопление пыли препятствует движению воздуха через батарею. Тогда нужно почистить радиатор. Батареи содержат воздух внутри . Случается так, что из-за этой проблемы вода не может нормально проходить по трубам и согревать радиаторы. Для того, чтобы устранить неполадку, нужно воспользоваться клапаном Маевского – он установлен на большинстве батарей.

. Случается так, что из-за этой проблемы вода не может нормально проходить по трубам и согревать радиаторы. Для того, чтобы устранить неполадку, нужно воспользоваться клапаном Маевского – он установлен на большинстве батарей. Закрытые шаровые краны. Шаровые краны дают доступ теплоносителю внутрь радиаторов. Например, прошлой весной эти краны могли перекрыть из-за того, что отопление все еще было, а на улице уже потеплело. Кран установлен там, где труба соприкасается с радиатором. Если ручка стоит перпендикулярно, он закрыт.

Шаровые краны дают доступ теплоносителю внутрь радиаторов. Например, прошлой весной эти краны могли перекрыть из-за того, что отопление все еще было, а на улице уже потеплело. Кран установлен там, где труба соприкасается с радиатором. Если ручка стоит перпендикулярно, он закрыт. Неисправна термоголовка. Многие батареи также оснащены термостатической головкой. Это устройство, контролирующее интенсивность подачи тепла, и со временем оно может засориться и начать работать хуже.

Иногда случается и такое, что проблемы с отоплением случаются в частных домах. И в таких случаях нужно обратить внимание и другие нюансы. Может случиться такое, что батареи в доме холодные из-за низкого давления в системе – такое случается из-за утечки теплоносителя. Например, в трубе могло где-то образоваться отверстие. Из-за этого давление падает, а батареи не греются.

После того, как найдете утечку, нужно устранить ее с помощью герметика. Другая проблема – поломка циркуляционного насоса. Обычно он установлен неподалеку от отопительного котла на трубе. И для того, чтобы проверить его работу, нужно приставить к нему руку. Если не чувствуете вибрации, тогда нужно вызывать мастера или покупать новый насос.