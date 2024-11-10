Опалення є, а батареї холодні: ось що потрібно робити

Іноді трапляється таке, що опалення вже увімкнули, а батареї все ще чомусь залишаються холодними. І в чому ж причина такої проблеми?

Насправді проблема холодних батарей може мати чимало пояснень і не меншу кількість розв'язань, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Вікна". Але всього кілька хитрощів допоможуть вам розібратися з цим і нарешті насолодитися довгоочікуваним теплом у домі.

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Що робити, коли в квартирі холодні батареї?

Якщо ви мешкаєте у багатоквартирному будинку, і після ввімкнення опалення батареї потеплішали зовсім трохи чи й взагалі залишилися холодними, на це може бути кілька причин. І, на щастя, більшість з них можна усунути самостійно.

Батареї засмічені. Якщо радіатор гріє, але тепла дає мало, проблема може критися у звичайному забрудненні: скупчення пилу перешкоджає руху повітря через батарею. Тоді потрібно почистити радіатор.

Якщо радіатор гріє, але тепла дає мало, проблема може критися у звичайному забрудненні: скупчення пилу перешкоджає руху повітря через батарею. Тоді потрібно почистити радіатор. Батареї містять повітря всередині . Трапляється так, що через цю проблему вода не може нормально проходити трубами та зігрівати радіатори. Для того, щоб усунути неполадку, потрібно скористатися клапаном Маєвського – він встановлений на більшості батарей.

. Трапляється так, що через цю проблему вода не може нормально проходити трубами та зігрівати радіатори. Для того, щоб усунути неполадку, потрібно скористатися клапаном Маєвського – він встановлений на більшості батарей. Закриті кульові крани. Кульові крани дають доступ теплоносія всередину радіаторів. Наприклад, минулої весни ці крани могли перекрити через те, що опалення все ще було, а на вулиці вже потеплішало. Кран встановлений там, де труба стикається з радіатором. Якщо ручка стоїть перпендикулярно, він закритий.

Кульові крани дають доступ теплоносія всередину радіаторів. Наприклад, минулої весни ці крани могли перекрити через те, що опалення все ще було, а на вулиці вже потеплішало. Кран встановлений там, де труба стикається з радіатором. Якщо ручка стоїть перпендикулярно, він закритий. Несправна термоголівка. Чимало батарей також оснащені термостатичною головкою. Це пристрій, що контролює інтенсивність подачі тепла, і з часом він може засмітитися та почати працювати гірше.

Іноді трапляється і таке, що проблеми з опаленням трапляються у приватних будинках. І в таких випадках потрібно звернути увагу та інші нюанси. Може статися таке, що батареї в домі холодні через низький тиск у системі – таке трапляється через витік теплоносія. Наприклад, у трубі міг десь утворитися отвір. Через це тиск падає, а батареї не гріються.

Після того, як знайдете витік, потрібно усунути його за допомогою герметика. Інша проблема – поломка циркуляційного насоса. Зазвичай він встановлений неподалік від опалювального котла на трубі. І для того, щоб перевірити його роботу, потрібно приставити до нього руку. Якщо не відчуваєте вібрації, тоді потрібно викликати майстра чи купувати новий насос.