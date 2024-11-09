Про секрети розповіла економка п’ятизіркового готелю The Grand York, пише 24 Канал з посиланням на Express. Вона зазначила всього 5 кроків, які потрібно встигнути виконати до зими.

Читайте також Ці 6 речей потрібно викинути з дому перед настанням зими: вже час це зробити

Чистка килимів

У листопаді ще є час почистити всі килими, які є у вас вдома. Почистіть їх спеціальними засобами чи шампунем, пропилососьте й очистіть парою, щоб видалити пил, алергени та накопичення бруду. Це важливо зробити на зиму, оскільки вікна будуть закриті, тому чистка килимів допоможе зберегти запах свіжості.

Очистка вентиляційних отворів

Потрібно видалити пил та очистити вентиляційні отвори й радіатори. Накопичення пилу в цих місцях може вплинути на потік повітря. Таке очищення допоможе не лише заощадити на споживанні електроенергії, але й не дозволить в оселі появи запаху горілого пилу, якщо пропустити це завдання.

Створіть зимовий інтер’єр

Наповніть дім гірляндами, аромадифузорами із запахом різдвяного печива, різдвяними свічками тощо.



Зимовий декор надасть дому затишок / Фото Pexels

Миття вікон та підвіконня

Перед зимою потрібно помити вікна й підвіконня. Чисті вікна пропускають більше світла в похмурі, зимові дні. Окрім спеціальних засобів для миття вікон, потрібно змішати у відрі 2 літри води й чайну ложку засобу для миття посуду. Альтернативою може бути оцет й тепла вода.

Почніть користуватися зимовими девайсами

Взимку через обігрівання приміщення, повітря осушується, тому варто придбати зволожувач повітря.