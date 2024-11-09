О секретах рассказала экономка пятизвездочного отеля The Grand York, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Она отметила всего 5 шагов, которые нужно успеть выполнить до зимы.

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Чистка ковров

В ноябре еще есть время почистить все ковры, которые есть у вас дома. Почистите их специальными средствами или шампунем, пропылесосьте и очистите паром, чтобы удалить пыль, аллергены и накопления грязи. Это важно сделать на зиму, поскольку окна будут закрыты, поэтому чистка ковров поможет сохранить запах свежести.

Очистка вентиляционных отверстий

Нужно удалить пыль и очистить вентиляционные отверстия и радиаторы. Накопление пыли в этих местах может повлиять на поток воздуха. Такая очистка поможет не только сэкономить на потреблении электроэнергии, но и не позволит в доме появления запаха горелой пыли, если пропустить эту задачу.

Создайте зимний интерьер

Наполните дом гирляндами, аромадиффузорами с запахом рождественского печенья, рождественскими свечами и тому подобное.



Зимний декор придаст дому уют / Фото Pexels

Мытье окон и подоконников

Перед зимой нужно помыть окна и подоконники. Чистые окна пропускают больше света в пасмурные, зимние дни. Кроме специальных средств для мытья окон, нужно смешать в ведре 2 литра воды и чайную ложку средства для мытья посуды. Альтернативой может быть уксус и теплая вода.

Начните пользоваться зимними девайсами

Зимой из-за обогрева помещения, воздух осушается, поэтому стоит приобрести увлажнитель воздуха.