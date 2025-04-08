На первый взгляд, может казаться, что яйца заменить невозможно, но это далеко не так, пишет 24 Канал со ссылкой на Shuba. На самом деле в выпечке вместо яиц могут быть другие продукты, которые сохранят тот же вкус.

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Яблочное пюре

Если пюре имеет в составе сахар или подсластитель, тогда в тесто надо добавить меньше сахара, чем указано в рецепте. Одно яйцо заменяет 60 граммов яблочного пюре.

Банан или авокадо

Использование банана является популярным вариантом, впрочем надо помнить о том, что десерт приобретет банановый аромат. Для нейтрального вкуса лучше выбирать мягкое авокадо. Среднее яйцо заменит 65 граммов банана или авокадо.

Семена чиа

Одну столовую ложку семян надо намочить в воде, чтобы чиа поглотило влагу, а смесь приобрела текстуру густого киселя. Порция такой смеси заменит одно яйцо. Лучше всего подходит для выпечки вафель, блинов или печенья.



Яйца можно заменить другими продуктами в выпечке / Фото Pexels

Смесь соды и уксуса

Заменить яйцо можно смесью из одной столовой ложки соды и одной столовой ложки уксуса. Такой заменитель сделает выпечку легкой и воздушной.

Тофу

Сгущенное соевое молоко с высоким содержанием воды, спрессованное в твердые прямоугольные блоки сможет заменить одно яйцо. Для этого достаточно измельчить в пюре 60-граммовый кусок сыра. Тофу может сделать выпечку плотной, поэтому лучше всего подойдет для брауни и тортов.

Йогурт

Заменить одно яйцо можно 60 граммами йогуртов. Кисломолочный продукт увлажнит тесто и равномерно соединит все составляющие. Стоит выбирать греческий йогурт без сахара, красителей и ароматизаторов.

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Ореховая паста

Выберите арахисовую или миндальную пасту с кремовой текстурой. Все ингредиенты между собой хорошо перемешаются, а выпечка будет иметь ореховый аромат.