Как защитить черешню от птиц: ягоды спасут копеечные методы

Птицы очень любят сочную черешню, а их стая за несколько дней может полностью выключить и испортить все ягоды. Чтобы этого не произошло, сохранить урожай можно с помощью нескольких методов.

Чаще всего черешню и вишню объедают воробьи, скворцы, сойки и синички. Птицы любят лакомиться ягодами, поэтому многие садоводы прибегают к эффективным методам отпугивания.

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Кроме того, что пернатые съедают ягоды, они еще и сильно повреждают ветви деревьев и переносят паразитарные грибки.

Как уберечь черешню от птиц

Отпугивающий звук

Птицы любят лакомиться ягодами утром или вечером, когда на улице тишина и покой, но если нарушить эти условия, то птицы испугаются и улетят прочь. Садоводы начали вешать га ветви деревьев шумные предметы – пакеты, фольгу, пленку или другие вещи, которую шуршат и пугают пернатых.

Слух и внимание птиц привлекает новогодняя мишура или старые CD-диски. Также эффективными отпугивателями являются детские игрушечные ветрячки. Яркий цвет и звук, который они будут издавать под действием ветра отпугнет птиц.



Черешню можно уберечь с помощью простых лайфхаков / Фото Pexels

Резкий запах

Пернатые очень не любят резких запахов, поэтому будут облетать деревья, которые опрысканы настоем чеснока, цитрусовых или хвои. Впрочем это средство имеет один недостаток, поскольку смывается сразу после сильного дождя. После осадков повторите опрыскивание снова, если хотите сохранить ягоды целыми.

Укрытие деревьев

Этот лайфхак считается одним из самых эффективных. В садовых магазинах вы можете приобрести сетки для укрытия деревьев от птиц. Они зеленого цвета, поэтому не повлияют на внешний вид сада. Издалека их даже не будет заметно. Такая сетка не будет препятствовать созреванию садов и сделает невозможным доступ пернатых к ягодам.

Экономные садоводы даже прибегают к использованию старой тюли. Важно, чтобы она была не очень плотной, поскольку будет препятствовать созреванию ягод.