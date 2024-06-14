Найчастіше черешню та вишню об’їдають горобці, шпаки, сойки та синички. Птахи люблять ласувати ягодами, тому чимало садівників вдаються до ефективних методів відлякування.

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Окрім того, що пернаті з’їдають ягоди, вони ще й добряче пошкоджують гілки дерев та переносять паразитарні грибки.

Як вберегти черешню від птахів

Відлякуючий звук

Птахи люблять ласувати ягодами зранку чи ввечері, коли надворі тиша й спокій, але якщо порушити ці умови, то птахи злякаються та відлетять геть. Садівники почали вішати га гілки дерев шумні предмети – пакети, фольгу, плівку чи інші речі, яку шарудять та лякають пернатих.

Слух та увагу птахів привертає новорічна мішура чи старі CD-диски. Також ефективними відлякувачами є дитячі іграшкові вітрячки. Яскравий колір та звук, який вони видаватимуть під дією вітру відлякає птахів.



Черешню можна вберегти за допомогою простих лайфхаків / Фото Pexels

Різкий запах

Пернаті дуже не люблять різких запахів, тому будуть облітати дерева, які обприскані настоєм часнику, цитрусових чи хвої. Втім цей засіб має один недолік, оскільки змивається одразу після сильного дощу. Після опадів повторіть обприскування знову, якщо хочете зберегти ягоди цілими.

Укриття дерев

Цей лайфхак вважається одним із найефективніших. У садових магазинах ви можете придбати сітки для укриття дерев від птахів. Вони зеленого кольору, тож не вплинуть на зовнішній вигляд саду. Здалеку їх навіть не буде помітно. Така сітка не буде перешкоджати дозріванню садів та унеможливить доступ пернатих до ягід.

Економні садівники навіть вдаються до використання старої тюлі. Важливо, аби вона була не дуже щільною, оскільки перешкоджатиме дозріванню ягід.