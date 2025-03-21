Что делать, если свитер "сел" после стирки: вот как растянуть его обратно

Наверняка такая досадная ситуация случалась со всеми: вы неосторожно бросили любимый шерстяной свитер в стирку, а достали из барабана вещь, которая подходит по размеру только на ребенка.

Хорошая новость заключается в том, что даже после того, как ваш свитер или кардиган стал меньше на несколько размеров, его еще можно вернуть в норму, сообщает 24 канал со ссылкой на Real Simple. Вот только для того, чтобы это сделать, нужно знать несколько лайфхаков.

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Как растянуть свитер после стирки?

Первое, что вам нужно сделать – так это наполнить раковину, ванну или тазик достаточным количеством прохладной воды, чтобы погрузить в нее свое шерстяное изделие. После этого добавьте в эту воду несколько ложек детского шампуня или жидкого смягчителя, а после этого хорошо перемешайте.

Окуните свитер в эту воду, осторожно промокнув его, чтобы все волокна были полностью влажными. Свитеру нужно пропитаться в течение по крайней мере 30 минут, или же можно оставить его на два часа. Детский шампунь или смягчитель – это то, что поможет волокнам ослабиться, и им будет легче изменить форму.

Выньте свитер из раствора и осторожно отожмите из него лишнюю воду. Но полоскать не нужно, а также скручивать его. Расстелите на столе или полу большое банное полотенце и положите свитер на него. Сверните его в рулон, чтобы полотенце забрало максимум влаги.



Свитер нужно замочить перед растяжением / Фото Pexels

При необходимости вы можете повторить ту же процедуру со вторым сухим полотенцем. После этого свитер нужно разложить на гладильную доску, а также достать другой свитер – как ориентир до нужной длины и ширины.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какие вещи из гардероба нужно всегда стирать вручную, чтобы они не теряли привлекательный вид.

Аккуратно начинайте растягивать свитер до предыдущего размера – прикрепляйте его к гладильной доске булавками через каждые несколько сантиметров. Булавки должны быть из нержавеющей стали – чтобы из-за влаги на вашем свитере не осталось неприятных пятен. Во время работы вам, возможно, придется несколько раз менять положение шпилек и общую форму.

После того, как вы надежно закрепите свитер на доске булавками, растянув его в длину и ширину, переставьте доску к окну в теплое место, чтобы свитер мог высохнуть на воздухе. Избегайте прямых солнечных лучей и оставьте на некоторое время. Высыхание может длиться до 48 часов. Когда свитер высохнет, примерьте его.

Если обнаружите, что он все еще мал, вы можете начать все шаги снова – от замачивания до закрепления и высушивания.