Стирка вручную действительно является обязательным для некоторых вещей – особенно, если вы хотите сохранить их в лучшем виде на достаточно длительное время, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Свитера из натуральных волокон

Вероятно, вам уже приходилось слышать о том, что свитера не стоит стирать в стиральной машине, и сейчас говорится о чем-то большем, чем о просто неприятном образовании катышков на одежде.

Свитера, особенно изготовленные из шерсти, кашемира или другого натурального волокна, могут сжаться или растянуться в стиральной машине – и после этого носить вы их уже не сможете. Вернуть оригинальный размер вещи будет уже очень непросто.

Изделия с кружевом

Кружево – это очень нежный материал, и даже с использованием сетчатого мешка для стирки, оно может зацепиться, растянуться или даже порваться в стиральной машине. Учитывайте, что нижнее белье и бюстгальтеры, содержащие кружево, гораздо лучше будет стирать вручную, а не с использованием стиральной машины.



Кружево нельзя стирать в стиральной машине / Фото Pexels

Вещи со структурированными деталями

Если на вашей одежде есть фигурные складки, рюши или другие мягкие части, они могут существенно деформироваться во время грубого обращения в стиральной машине. Они потеряют определенную форму, вернуть которую будет почти невозможно.

Шелковая одежда

Независимо от того, или это шелковая блуза, или шелковые простыни, именно ручная стирка может уберечь деликатные волокна от сцеплений и повреждений, а также поможет избежать выцветания цветов.

Одежда из вискозы или искусственного шелка

Вискоза изготавливается из целлюлозы, и машинная стирка приведет к ослаблению волокон или усадке одежды. Ткань легко впитывает воду и теряет свою структуру после намокания. Поэтому лучше потратить дополнительный час и постирать вещь вручную, чем распрощаться с ней навсегда.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какие мелочи во время стирки приводят к тому, что одежда быстро линяет.

Одежда с украшениями

Трение и давление, что возникает во время машинной стирки, может существенно повредить одежду с блестками, вышивкой или бисером. Очень часто они прикрепляются достаточно деликатными швами, что ослабляются во время стирки.