Решить вопрос пожелтения листьев достаточно просто, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Нужно лишь узнать один из вариантов, который поможет найти основную причину.

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Переувлажнение

Интенсивный полив может создать такую среду у корней, в которой будут размножаться бактерии. В таком случае корни не способны поглощать питательные вещества, поэтому это приводит к пожелтению листьев.

Недостаточный полив

Листья могут пожелтеть, когда почвенная смесь слишком сухая. Когда влаги недостаточно, то растение не получает все необходимое для роста и тогда листья начинают желтеть.

Слишком много солнца

Постоянные солнечные лучи могут привести к ожогам листьев. Со временем этого процесса можно будет избежать, поскольку нескольконедельное стояние на солнце поможет выработать растению толерантность к солнцу, поэтому оно сможет процветать на подоконнике.



Солнечные лучи могут выжечь листья / Фото Pexels

Плохое освещение

Навредить листьям может недостаточное количество света. В этом случае пожелтение начинается с нижних листьев еще до того, как они опадут. Чтобы исправить ситуацию, горшок нужно поворачивать к источникам света раз в неделю или найти лучший источник света.

Повреждение корней

Недостаточный полив, колебания температуры или избыток удобрений могут привести к повреждению корней, которое и придает листьям пожелтение. Чтобы устранить проблему, растение нужно вынуть из контейнера, убрать как можно больше почвы, обрезать размягченные корни, а потом ее пересадить.

Грибковая инфекция

Вызвать пожелтение листьев могут грибковые инфекции. Для профилактики растения нужно расставлять на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Грибковую инфекцию сможет предотвратить утренний полив и снижение уровня влажности.

Влияние химикатов

К пожелтению листьев может привести влияние химикатов в помещении. Распыление полироля на мебель может привести к тому, что средство попадет на растение. Эти химические вещества и вызовут пожелтение и опадение листьев.