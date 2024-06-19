Без паники: вот как вывести змей с участка и частного дома

Насекомые и грызуны – это неприятная напасть, которая может попортить урожай, а вот змеи опасны для человека. И даже если это ужи, они могут испортить и отдых, и садовые работы.

Каждый год весной садоводы начинают борьбу с насекомыми и вредителями, которая не прекращается вплоть до осени. Но когда на даче заводятся змеи, насекомые кажутся неважной мелочью. Впрочем, паниковать преждевременно не стоит: Porady 24 рассказывают о нескольких методах, которые помогут избавиться от незваных гостей.

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Какие змеи могут быть на даче

На участке у вас могут поселиться как ядовитые, так и вполне безопасные змеи. Впрочем, определить сразу, представляет ли угрозу змея, могут далеко не все садоводы. И для того, чтобы не путаться, стоит запомнить описание и внешний вид каждого вида, что может встречаться в вашем регионе.

Вот самые распространенные виды змей, которые можно встретить в садах:

полозы;

ужи;

медянки;

гадюки.

Все эти змеи стараются не вступать в контакт с человеком. Они обращают внимание на вибрации в земле и пытаются убежать в укрытие, когда вы приближаетесь. Но если медянки, полозы и ужи являются относительно безопасными, то гадюк стоит остерегаться, ведь они ядовиты, и их токсины могут привести к гибели теплокровных существ.

Наиболее опасный период на даче – это весна. Змеи тогда просыпаются, а вскоре наступает период размножения; в это время самки особенно агрессивны и опасны.

Почему змеи появляются на даче

Змеи могут появиться в любом месте: в куче навоза, мусора, компоста. Им также нравятся кустарники и высокая густая трава, поэтому на эти места нужно обращать особо пристальное внимание. Но есть несколько основных причин появления змей на территории:

большое количество пищи;

заброшенные и непролазные пустыри рядом;

наличие большого количества уютных, тенистых мест, близость к лесу.



Змеи могут появляться возле дома по разным причинам / Фото Pexels

Как избавиться от змей на участке

Если пресмыкающиеся поселились на вашей территории, борьбу с ними нужно начинать немедленно.

Шум

Сильный шум может отпугнуть змей, и тогда вы можете использовать бензопилу, триммер, газонокосилку. Если вы будете регулярно проводить шумные работы в саду, жизнь змей станет невыносимой.

Животные

Если у вас все еще нет домашних животных на даче, тогда появление змей может заставить вас изменить мнение. Например, лай собак и их охотничьи качества могут отпугнуть пресмыкающихся.

Среди естественных врагов змей также ежи, ласки и хорьки, и если они появятся на участке, это поможет надолго избавиться от змей.

Резкие запахи

Вы можете высадить по периметру участка чеснок и другие ароматические травы, которые не нравятся змеям. Не любят они также сухую горчицу, пепел и химические порошки.

Отпугиватели

Современные отпугиватели будут наиболее эффективными и надежными, поэтому вы можете приобрести нужный для вас в магазине.

Если же змеи пробрались в ваш дом, пытаться вывести их самостоятельно не стоит. Гораздо безопаснее и эффективнее вариантом будет покинуть дом и вызвать специалистов, чтобы они устранили проблему.