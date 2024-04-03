Что делать, если груша не родит: простой лайфхак, который поможет

Если ваша груша не цветет и не дает плодов уже годами, это повод задуматься, не закралась ли где-то проблема. На самом деле можно выделить основные причины, почему это может происходить.

В мире существует около пяти тысяч разнообразных сортов груш – согласитесь, совсем немало. И отдельные деревья могут жить до двухсот лет! И несмотря на то, что груша – это достаточно неприхотливое растение и не требует особых условий для роста, иногда садоводы могут столкнуться с проблемой – она прекращает плодоносить.

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Почему груша не плодоносит?

Некоторые факторы могут привести к тому, что груша будет плохо цвести и совсем не будет давать плодов. Конечно, для груши нужны хорошее освещение, хорошая земля и разрыхленность почвы. Когда этих условий нет, это может сказаться на ее плодоношении.

Известно, что почти для всех видов груш нужно перекрестное самоопыление, поэтому если вы хотите дождаться плодов, позаботьтесь о том, чтобы в саду было несколько разных сортов груш.

И учтите, что сроки их созревания все же должны совпадать, и эту проблему может решить и прививка на одну грушу ветви другого сорта.

Вторая причина, которая может повредить обильному цветению, а впоследствии – и образованию плодов – это мороз. Здесь важно взвесить, как холод может повлиять на разные части вашего растения. Ранней весной цветы, бутоны и завязь не могут переносить заморозки, поэтому при выборе саженцев не стоит покупать южные сорта. Теплолюбивые растения потребуют дополнительной защиты и заботы.

Кроме того, если мороз есть зимой, у дерева может лопнуть кора. В таком случае вам нужно замазать повреждения гликой или садовым варом и обмотать тканью. Неблагоприятным для груши может быть даже холодный северный ветер, поэтому при посадке учтите это и найдите защищенное место для саженца – например, у забора, сетки и тому подобное.

Неблагоприятно сказывается на урожайности и недостаточное количество освещения. Поэтому когда вы защищаете дерево от ветра, все же обратите внимание на то, чтобы хватало естественного освещения.



Для груши нужно правильное освещение / Фото Pexels

Груша не очень любит пересадки, и особенно сильно это касается больших саженцев, поэтому по возможности старайтесь избегать этого процесса. Но порой даже при максимально благоприятных условиях груша может не давать плодов. И причина здесь проста – сорт груши.

Существуют сорта, что впервые зацветают и начинают плодоносить только на десятый или даже на пятнадцатый год жизни. И здесь вы уже ничего не можете сделать – только сделать вашей груше прививку другого сорта.

Как заставить грушу плодоносить

Если вы хотите, чтобы каждый год ваша груша стабильно давала плоды, вам нужно обеспечить доступ большего количества кислорода к корневой системе – то есть периодически рыхлить почву. Также в засушливое лето не помешает и дополнительный полив, несмотря на то, что это дерево считается засухоустойчивым. Кроме того, не забывайте также о подкормке навозом, компостом и минеральными удобрениями.