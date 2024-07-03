Летом яблоки начинают гнить прямо на дереве: почему это происходит и что делать

Уже в июле удачливые садоводы могут собрать первый урожай яблок с деревьев. Впрочем, совсем неприятно, когда плоды начинают гнить прямо на ветках.

Немалая часть дачников просто игнорируют проблему гниения плодов, и делают это зря. Это может свидетельствовать о более серьезной проблеме, а именно о плодовой гнили.

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Плодовая гниль – это одно из самых опасных заболеваний, которое может поразить ваши деревья. Все может начаться с маленьких пятнышек, которые появляются на плодах. Затем они увеличиваются и темнеют, и в конце все приводит к пятнам бурого цвета, что покрываются выпуклыми кругами белого цвета.

Все это указывает на очевидное заражение плодовой гнилью. Главная опасность этого заболевания заключается в том, что в следующем сезоне болезнь может поразить 80% урожая. Возбудителем является сумчатый грибок, споры которого очень активно распространяются ветром, насекомыми и дождем.

Когда начинает проявляться плодовая гниль

Каждый садовод должен понять, что заражение происходит в течение всего сезона – и первые признаки можно заметить еще летом. Активность грибка начинается весной, хотя ее достаточно легко пропустить.

Впрочем, если вы не будете ничего делать, следующем сезоне плодовая гниль станет гораздо большей проблемой.



Плодовая гниль может быть опасной / Фото Pexels

Профилактическая обработка

За месяц до сбора урожая можно провести профилактическую обработку сада со средством "Фитоспирин – М". Это биологический препарат, и поэтому он не навредит вашим деревьям и плодам на них.