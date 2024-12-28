Это надо сделать в саду и на огороде после Нового года: список важных дел

В зимнее время огородники и дачники отдыхают, впрочем есть несколько дел, которые все же стоит сделать на огороде и в саду, даже в холодное время года. Большинство рекомендаций касаются периода, когда выпадет снег, поэтому их надо принять во внимание.

Опытные специалисты говорят, что в зимние месяцы все равно нужно смотреть за растениями, пишет 24 Канал со ссылкой на Добрые новости. После праздников надо уделить время участку возле дома и выполнить несколько важных процедур, которые важны для роста и сохранения растений.

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В большинстве областей снега нет. В Укргидрометцентре сообщили, что до конца декабря снегопадов не ожидается, однако после Нового года погода в Украине уже больше будет напоминать зимнюю и вернется к более климатической норме этого сезона.

Отпраздновав все праздники, специалисты советуют приступать к важным шагам во дворе, о которых не надо забывать даже зимой.

Уберите "снежные шляпы" с растений

На деревьях и кустарниках часто образуются так называемые "снежные шляпы". Их надо убирать, чтобы ветви не ломались под тяжестью снега. Для этого надо воспользоваться веником или метлой. Лопату использовать не стоит, потому что она повредит растения.

Заготовьте снег

Соберите немного снега и растопите где-то в емкости при комнатной температуре, чтобы получить талую воду. Ее можно использовать для полива рассады в теплицах.



Талый снег используйте в теплице / Фото Pexels

Забрасывайте снег в теплице

Посыпьте снегом растения в парниках. Там он быстро растает, а почва насытится полезной влагой.

Проверьте черную смородину

Опытные садоводы советуют в начале года проверить кустарник на наличие вредителей. Они могут быть неактивными в зимнее время, но если они есть – стоит от них избавиться, чтобы с наступлением тепла они не атаковали и не уничтожили куст.

Обрежьте деревья

Иногда зима достаточно теплая, поэтому в это время можно начинать обрезку деревьев. Важно только учесть факт, что температура должна иметь не менее -7 градусов. Также посмотрите погоду и учтите, чтобы после обрезки не наступили сильные морозы.