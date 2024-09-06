Возможно, вам кажется, что бархатцы приносят пользу только в то время, когда цветут – они украшают участок, а их запах может отпугивать некоторых вредителей. Впрочем, они также могут пригодиться и после того, как цветение уже завершится.

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Как использовать бархатцы после цветения

Первое, что вам нужно запомнить, это то, как использовать бархатцы нельзя. Поэтому никогда не вырывайте их для компостной ямы и не сжигайте их. Цветы могут быть максимально полезными, если вы просто измельчите их лопатой и перекопаете почву вместе с ними.

В составе бархатцев вы можете найти много фитонцидов, поэтому если вас когда-то беспокоили кроты на участке, после такой "подпитки" они должны исчезнуть бесследно. Кроме того, бархатцы считаются также хорошим средством борьбы с нематодами.

Для того, чтобы усилить эффект, вы можете также использовать комплексный микробно-ферментный препарат и полить им почву. Это поможет ускорить процесс гумификации и минерализации растительных остатков.



Бархатцы не стоит выбрасывать осенью / Фото Pexels

Чем полезны бархатцы

Оказывается, посадка бархатцев на огороде может принести вам немало преимуществ. В частности такие.