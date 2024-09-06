Можливо, вам здається, що чорнобривці приносять користь тільки в той час, коли цвітуть – вони прикрашають ділянку, а їхній запах може відлякувати деяких шкідників. Втім, вони також можуть стати у пригоді й після того, як цвітіння вже завершиться.

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Як використовувати чорнобривці після цвітіння

Перше, що вам потрібно запам'ятати, це те, як використовувати чорнобривці не можна. Тож ніколи не виривайте їх для компостної ями та не спалюйте їх. Квіти можуть бути максимально корисними, якщо ви просто подрібните їх лопатою та перекопаєте ґрунт разом з ними.

У складі чорнобривців ви можете знайти багато фітонцидів, тож якщо вас колись турбували кроти на ділянці, після такого "підживлення" вони мають зникнути безслідно. Окрім того, чорнобривці вважаються також хорошим засобом боротьби з нематодами.

Для того, щоб посилити ефект, ви можете також використати комплексний мікробно-ферментний препарат та полити ним ґрунт. Це допоможе пришвидшити процес гуміфікації та мінералізації рослинних залишків.



Чорнобривці не варто викидати восени / Фото Pexels

Чим корисні чорнобривці

Виявляється, посадка чорнобривців на городі може принести вам чимало переваг. Зокрема такі.