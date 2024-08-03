Не выбрасывайте заплесневелый хлеб: какое удобрение из него можно сделать

Это может показаться чем-то очень странным, но из заплесневелого хлеба можно сделать удобрение. Поэтому, если срок годности его вышел, не спешите выбрасывать, а лучше примените с пользой.

Огородники привыкли к удобрению из перегноя, сена или различных добавок, впрочем заплесневелый хлеб не уступит им своими свойствами.

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Как сделать удобрение из заплесневелого хлеба

Если ваш хлеб имеет едва заметную плесень, то уже 100% непригоден к употреблению. Подождите еще некоторое время, чтобы он полностью покрылся буйным грибковым налетом. Именно такой хлеб считается лучшим удобрением для комнатных растений.

Организмы, которые поселились на кожуре и мякоти кожуры лучшим образом влияют на растения. В почве они будут отвечать за роль антибиотика натурального происхождения.



Хлеб с плесенью – удобрение для растений / Фото Pexels

А это означает, что после такой подпитки у растения уменьшится развитие болезнетворных организмов. Чтобы снизить концентрацию соли в заплесневелом хлебе, его предварительно надо замочить в чистой воде. Эти кусочки хлеба просто поставьте в вазоны, а по желанию, ими можно даже удобрять овощи.

Также можно применять жидкое удобрение. Для этого держите хлеб в контейнере с водой. После того, как он хорошо настоится в воде, разбавьте его в соотношении 1:10 и поливайте чем раствором растения.

Заплесневелый хлеб можно добавлять в компостную кучу или компостер вместе с другими органическими отходами (овощные и фруктовые обрезки, трава, листья).