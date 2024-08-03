Посудомоечная машина – это очень удобный бытовой прибор, и после большого ужина или шумного празднования она просто незаменима. И все же класть в нее все подряд нельзя, если вы хотите сохранить ее в хорошем состоянии.

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Чугунные сковородки

Чугун – это замечательный материал для приготовления пищи, однако он совсем не так хорошо подходит для чистки. И если у вас есть грязная чугунная сковородка, лучше почистить ее вручную. Дело в том, что эта уникальная посуда может потерять свою антипригарную поверхность в посудомоечной машине.

Специальные ножи

Некоторые ножи также не стоит мыть в посудомойке – в частности ножи для бифштексов, профессиональные ножи и тому подобное. Будьте готовы к тому, что прибор может их затупить и даже сократить срок службы. Впрочем, если это десертный нож или нож для масла, проблем не должно возникнуть.

Деревянные предметы

Все, что сделано из дерева, лучше вообще не подносить к посудомоечной машине. Деревянные ложки и разделочные доски могут деформироваться и потрескаться, ведь на них долго будет влиять и влага, и высокая температура.



Доски для нарезки нельзя класть в посудомойку / Фото Pexels

Фарфор

Хороший фарфор и некоторую меламиновую посуду нельзя мыть в посудомойке. Если вы не уверены, стоит ли класть в машину какую-то посуду, вероятно, лучшим решением будет просто перестраховаться и вымыть ее вручную.

Сковородки с антипригарным покрытием

Сковородки, которые имеют антипригарное покрытие также стоит мыть вручную. И даже если на вашей сковородке написано, что она подходит для посудомоечной машины, горячая вода может преждевременно испортить поверхность.