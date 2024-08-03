Посудомийна машина – це дуже зручний побутовий прилад, і після великої вечері чи гучного святкування вона просто незамінна. Та все ж класти у неї все підряд не можна, якщо ви хочете зберегти її у хорошому стані.

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Чавунні сковорідки

Чавун – це чудовий матеріал для приготування їжі, проте він зовсім не так добре підходить для чищення. І якщо у вас є брудна чавунна сковорідка, краще почистити її вручну. Річ у тому, що цей унікальний посуд може втратити свою антипригарну поверхню у посудомийній машині.

Спеціальні ножі

Деякі ножі також не варто мити у посудомийці – зокрема ножі для біфштексів, професійні ножі тощо. Будьте готові до того, що прилад може їх затупити та навіть скоротити термін служби. Втім, якщо це десертний ніж чи ніж для масла, проблем не має виникнути.

Дерев'яні предмети

Все, що зроблене з дерева, краще взагалі не підносити до посудомийної машини. Дерев'яні ложки та обробні дошки можуть деформуватися та потріскатися, адже на них довго впливатиме й волога, й висока температура.



Дошки для нарізання не можна класти в посудомийку / Фото Pexels

Порцеляна

Гарна порцеляна і деякий меламіновий посуд не можна мити у посудомийці. Якщо ви не впевнені, чи варто класти у машину якийсь посуд, ймовірно, найкращим рішенням буде просто перестрахуватися та вимити його вручну.

Сковорідки з антипригарним покриттям

Сковорідки, які мають антипригарне покриття також варто мити вручну. І навіть якщо на вашій сковорідці написано, що вона підходить для посудомийної машини, гаряча вода може передчасно зіпсувати поверхню.