Коли ви беретеся за прибирання, навряд чи вдасться обійтися без засобу для миття посуду. Ним можна і видалити жирні плями з одягу, і почистити стільниці, і знежирити кухонні шафи. Та запам'ятайте – використовувати його можна далеко не завжди.

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Дерев'яні поверхні та підлога

Якщо у вас вдома є дерев'яні столи чи паркетна підлога, ніколи не мийте їх із використанням засобу для посуду. Дуже часто оброблену деревину покривають захисним глянцевим покриттям чи натуральними оліями. Річ у тому, що мильний розчин може вимити ці олії, і тоді деревина залишиться відкритою для пошкоджень. Набагато краще буде використовувати спеціальний поліроль чи засіб для дерева.

Чавунні сковорідки

Якщо у вас є ця сковорідка – ви справжній щасливчик, адже вони вважаються одними з найкращих. Та для того, щоб це так і залишалося, а посуд прослужив вам довго і лишався чистим, вам потрібно забути про використання мийного засобу на ньому.

Якщо ви це зробите, ви зіпсуєте матеріал, тож краще використати інший спосіб очищення чавуну: замочити його у гарячій воді та додати велику кошерну сіль, а потім обережно потерти залишки їжі губкою чи щіткою.

Матова фарба для стін

Часом на пофарбованих стінах почнуть з'являтися плями, та якщо у вас виникне бажання їх почистити, не варто використовувати для цього засіб для миття посуду. Набагато краще для цього підійде добре розбавлений мильний розчин. А в ідеалі просто взяти трохи вологу тканину з мікрофібри та потерти стіни нею.

Шовкові речі

Якщо у вас є шовкова річ, ви точно не хочете зіпсувати дорогу тканину засобом для посуду. Якщо на одязі з'явилася пляма, не піддавайтеся бажанню швиденько її запрати милом.

Шовк – це дуже ніжна тканина, тож перед пранням краще прочитати інструкції з догляду та використати м'який, небіологічний мийний засіб для делікатних тканин.

Кавоварка

Вам це може здатися дивним, особливо у випадку, якщо ви досить часто використовуєте прилад. Та попри те, що знімні відділення всередині помити все ж можна, використовувати для цього мийний засіб не варто. Річ у тому, що це тільки призведе до утворення піни всередині вашої кавомашини, а це може не тільки спричинити пошкодження, але й залишити неприємний мильний присмак у наступній чашці напою.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Шкіра

Якщо у вас є шкіряний диван, не варто мити його за допомогою засобу для посуду. Шкіра – це органічний матеріал, і вона містить природні олії, які засіб для посуду може легко вимити. Як наслідок – ваші меблі втратять природний блиск та виглядатимуть вже не так привабливо.



Шкіру не можна мити милом / Фото Pexels

Натомість ви можете використати суміш води та дистильованого оцту.

Посудомийна машина

Звісно, підтримувати посудомийну машину чистою важливо, але використовувати для цього мийний засіб не можна. Це особливо актуально у випадку, якщо ви вирішите замінити таблетку на засіб для миття посуду в дозаторі. Всього кілька крапель засобу у машинці може призвести до вибуху піни. А це означає тільки більше чищення для вас згодом.