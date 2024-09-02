Банановая кожура на все случаи жизни: никогда ее не выбрасывайте

Кожуру от бананов, яблок или арбуза мы привыкли выбрасывать. Но оказывается, что делать это совсем не обязательно, поскольку кожуру от банана можно использовать во многих интересных целях.

К примеру, она может заменить обувной крем или же ее можно добавлять как удобрение к растениям. Кроме того, она способна отбелить зубы и пригодиться еще во многих бытовых вещах.

Обратите внимание Не выбрасывайте кожуру арбуза: ее можно использовать, как удобрение

Банановая кожура для лица

Чтобы улучшить состояние кожи – используйте банановую кожуру. Всего лишь раз в неделю можете протереть ею кожу. В составе содержатся фруктовые кислоты, которые очищают кожу и насыщают ее необходимыми веществами. Говорят, что от регулярной процедуры даже замечают уменьшение морщин.

Если замечаете, что ваша кожа раздражается, то также можете выбирать ее для протирания мягкой стороной кожуры. На несколько минут можно прикладывать к участку, если чувствуется зуд, покраснение или высыпания.

Банановая кожура для зубов

В кожуре банана содержатся отбеливающие свойства. После того, как почистите зубы – протрите кожурой банана их, как будто полируя. Благодаря этому способу вы уберете пятна на эмали и сможете защитить зубы от налета.



Кожуру бананов можно использовать по-разному / Фото Pexels

Банановая кожура для обуви

Ботинки и сапоги имеют свойство изнашиваться, цвет может тускнеть и вообще обувь теряет свой вид. Чтобы она снова была стильной, возьмите кусочек банановой кожуры и протрите ею обувь. После этого старая обувь будет сиять и блестеть.

Банановая кожура для цветов

Листья растений постоянно покрываются пылью, поэтому мы часто убираем ее с помощью тряпки. Специалисты говорят, что вместо нее можно воспользоваться банановой кожурой, которая подарит листьям некий восковой блеск, а пыль будет меньше оседать.

Банановая кожура как удобрение

Каждый огородник имеет компостную яму. Сбрасывайте туда кожуры бананов, которые впоследствии обогатят компост калием и фосфором. А еще с помощью банановой кожуры можно защитить саженцы от тли. Закопайте кожуру под почву. Она будет выделять газы, которые очень не любят садовые вредители. Однако кожуры надо совсем немного.