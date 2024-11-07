Кожа от банана – это не только мусор, но и ценный ресурс для дома или косметических процедур, сообщает 24 Канал со ссылкой на Foxnews. О некотором применении банановой кожуры вы могли и не догадываться.

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Маска для лица

Девушки, которые любят уходовые процедуры, охотно могут применить для себя маску для лица. Чтобы ее приготовить, нужно измельчить кожуру банана, добавить к ней 100 граммов натурального йогурта и 2 столовые ложки меда. Все тщательно перемешайте и нанесите на лицо. Через 15 минут маску нужно смыть.

Средство от бородавок

Если у вас появилась бородавка, то ее можно потереть банановой кожурой. О том, что такое действие действительно помогает – доказательств нет, однако эта бытовая практика является достаточно распространенной, поэтому можете ее попробовать.

Лечение укусов насекомых

Говорят, что если укусило насекомое, то на кожу надо нанести кожуру банана. В ее составе есть природные антигистаминные соединения, которые способны успокоить зуд, который вызвал из-за слюны насекомого.



Кожуру банана можно использовать по-разному / Фото Pexels

Чистка столового серебра

Разотрите банановую кожуру и добавьте к ней воду. Обмакните в раствор тряпку и натрите средством столовое серебро и после этого вымойте теплой водой. После этого серебряная посуда будет блестеть.

Удаление заноз

Если есть заноза, которая глубоко засела, то на ночь к ней можно приложить кожуру банана. Уже на утро ее можно будет с легкостью вытащить.

Отбеливание зубов

Зубная эмаль имеет свойство темнеть, поэтому ее можно отбелить благодаря кожуре банана, которой надо потереть зубы.