Падалицей называют опавшие с дерева плоды. Их ни в коем случае нельзя оставлять, бы иначе почва инфицируется от плодовых деревьев, поэтому их надо убрать в отдельный ящик, но что с ними делать дальше?

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Что делать с опавшими яблоками

Гнилую падалицу надо уничтожить. Для этого надо воспользоваться несколькими удачными способами.

Компост

Яблоки являются органическими, поэтому это отличный материал для компоста. Однако оно не должно быть открытым, поскольку ничем не накрытая падалица привлечет множество насекомых и может стать источником инфекций и заражений. Такие яблоки собирайте каждые 2 – 3 дня, а потом складывайте в компостную яму и застилайте где-то на 10 сантиметров травой и засыпайте землей. При компостировании можете использовать другие компоненты для раскисления: печную золу, доломитовую муку и известь.



Опавшие яблоки нельзя оставлять на земле / Фото Pexels

Используйте для теплых грядок

Падалица может помочь подготовить теплые грядки для ранневесенних сортов. На месте будущей теплой грядки надо выкопать траншею глубиной 1,5 лопаты и выложить падалицу. Сверху засыпьте все травой, а затем землей. Чтобы ускорить созревание компоста, обязательно поливайте его и используйте биологические средства, которые ускорят разложение органики и уменьшат патогенную микрофлору.

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Составление падалицы

Из опавших яблок можно сделать место для будущих посадок бахчевых. Сначала выройте большие ямы, в которые надо заложить слоями яблоки в эти компостные ямы, а уже в следующем году там можно будет сажать кабачки, тыквы, патиссоны. Такая почва будет оптимальный, поэтому вы получите отличный урожай.

Помните, что просто так гнилые яблоки на огород выбрасывать нельзя, потому что на том месте появятся вредители, которые испортят урожай. Впрочем их можно закопать в отдельном месте. Просто засыпьте их толстым слоем почвы на 10 – 15 сантиметров.

Если же опавшие яблоки пролежали несколько дней на земле, их можно употреблять, впрочем будут иметь такие фрукты уже трещины, поэтому из них надо варить компот или сразу употреблять и не держать долго в ящиках. В противном случае эти яблоки можно переработать и сделать из них варенье.