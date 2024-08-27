Падалицею називають опалі з дерева плоди. Їх в жодному випадку не можна залишати, б інакше ґрунт інфікується від плодових дерев, тому їх треба прибрати в окремий ящик, але що з ними робити далі?

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Що робити з опалими яблуками

Гнилу падалицю треба знищити. Для цього треба скористатися кількома вдалими способами.

Компост

Яблука є органічними, тож це чудовий матеріал для компосту. Однак воно не повинно бути відкритим, оскільки нічим не накрита падалиця приверне безліч комах та може стати джерелом інфекцій та заражень. Такі яблука збирайте кожних 2 – 3 дні, а тоді складайте в компостну яму та застеляйте десь на 10 сантиметрів травою й засипайте землею. При компостуванні можете використовувати інші компоненти для розкислення: пічну золу, доломітове борошно та вапно.



Опалі яблука не можна залишати на землі / Фото Pexels

Використовуйте для теплих грядок

Падалиця може допомогти підготувати теплі грядки для ранньовесняних сортів. На місці майбутньої теплої грядки треба викопати траншею глибиною 1,5 лопати та викласти падалицю. Зверху засипте все травою, а потім землею. Щоб прискорити дозрівання компосту, обов’язково поливайте його та використовуйте біологічні засоби, які прискорять розкладання органіки та применшать патогенну мікрофлору.

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Складання падалиці

З опалих яблук можна зробити місце для майбутніх посадок баштанних. Спочатку вирийте великі ями, в які треба закласти шарами яблука в ці компостні ями, а вже наступного року там можна буде садити кабачки, гарбузи, патисони. Такий ґрунт буде оптимальний, тож ви отримаєте чудовий урожай.

Пам’ятайте, що просто так гнилі яблука на город викидати не можна, бо на тому місці з’являться шкідники, які зіпсують урожай. Втім їх можна закопати в окремому місці. Просто засипте їх товстим шаром ґрунту на 10 – 15 сантиметрів.

Якщо ж опалі яблука пролежали кілька днів на землі, їх можна вживати, втім матимуть такі фрукти вже тріщини, тому з них треба варити компот або ж одразу вживати й не тримати довго в ящиках. В іншому випадку ці яблука можна переробити та зробити з них варення.