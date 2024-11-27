Орехи обычно хранят в течение всей зимы и начинают чистить только по необходимости, сообщает 24 Канал. Но использовать в хозяйстве можно не только ядра, но и скорлупу – нужно только знать, как.

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Настойка из скорлупы

Очень часто скорлупу грецкого ореха используют для изготовления настойки. Она содержит немало полезных микроэлементов, в том числе и магний и кальций, а также различные антиоксиданты. Ее изготавливают с помощью заливки скорлупы водкой или спиртом и настаивания в темном месте в течение нескольких недель.

Мульча для растений

Ореховой скорлупе точно место не на помойке, ведь количество полезных веществ в ней действительно трудно перечислить. Но что еще важно – на 60% она состоит из клетчатки, а значит, может стать отличной подкормкой и мульчированием для вашего сада и огорода.



Скорлупа подходит для мульчирования растений / Фото Pexels

Кроме того, в состав кожуры также входят аминокислоты, стероиды и алкалоиды, кумарины, протеины и витамины. Многие из этих веществ являются стимуляторами роста и могут способствовать развитию корневой системы. Дубильные вещества, которые также содержатся в ореховой скорлупе, помогают восстановиться поврежденным тканям и полезны в борьбе с вредными микроорганизмами. Эти свойства скорлупы нельзя упускать из виду при посадке различных растений.

Отопление

Скорлупа удивительно хорошо горит, поэтому ее можно использовать как разжигатель для печи или бани.

Дренаж

Конечно же, скорлупа подходит и для дренирования земли. Если ваш сад и огород расположены в низине, тогда нужно равномерно распределить по земле несколько мешков скорлупы. Также можно использовать скорлупу и при высадке декоративных и плодовых растений. Кроме того, скорлупа подойдет и для создания высоких грядок на огороде.