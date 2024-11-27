Горіхи зазвичай зберігають протягом усієї зими і починають чистити тільки з необхідності, повідомляє 24 Канал. Але використовувати у господарстві можна не тільки ядра, але й шкаралупу – потрібно тільки знати, як.

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Настоянка з шкаралупи

Дуже часто шкаралупу волоського горіха використовують для виготовлення настоянки. Вона містить чимало корисних мікроелементів, зокрема і магній та кальцій, а також різні антиоксиданти. Її виготовляють за допомогою заливання шкаралупи горілкою чи спиртом та настоювання у темному місці протягом кількох тижнів.

Мульча для рослин

Горіховій шкаралупі точно місце не на смітнику, адже кількість корисних речовин в ній і справді важко перерахувати. Але що ще важливо – на 60% вона складається з клітковини, а значить, може стати чудовим підживленням та мульчуванням для вашого саду та городу.



Шкаралупа підходить для мульчування рослин / Фото Pexels

Окрім того, до складу шкірки також входять амінокислоти, стероїди та алкалоїди, кумарини, протеїни та вітаміни. Багато з цих речовин є стимуляторами росту та можуть сприяти розвиткові кореневої системи. Дубильні речовини, які також містяться у горіховій шкаралупі, допомагають відновитися пошкодженим тканинам та корисні у боротьбі із шкідливими мікроорганізмами. Ці властивості шкаралупи не можна випускати з уваги під час посадки різноманітних рослин.

Опалення

Шкаралупа на диво добре горить, тож її також можна використовувати як розпалювач для печі чи лазні.

Дренаж

Звісно ж, шкаралупа підходить і для дренування землі. Якщо ваш сад та город розташовані у низині, тоді потрібно рівномірно розподілити по землі кілька мішків шкаралупи. Також можна використовувати шкаралупу і під час висадки декоративних та плодових рослин. Окрім того, шкаралупа підійде і для створення високих грядок на городі.