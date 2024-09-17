Трава будет расти еще до конца октября, даже когда дни станут заметно прохладнее, пишут Porady 24. Это означает, что дачников еще точно ждет несколько скашиваний, поэтому за это время попробуйте применить траву в правильных и нужных целях.

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Компост

В траве содержится много азота, поэтому добавляйте ее в компост. Однако для того, чтобы натуральное удобрение действительно давало результат, к траве надо добавить еще обрезки растений и пищевые отходы.

Мульчирование

О мульчировании в основном слышали все огородники и садоводы. Оно помогает сохранить в почве влагу, избавляет от сорняков и защищает от гнили. Поэтому после того, как скосите траву – просто разбросайте ее под кустами растений и цветов.

Теплые грядки

Некоторые садоводы сажают растения в ящики, поэтому для того, чтобы получить ранний урожай, нашаруйте сверху ветви или листья. Замечательным наполнением является свежая или высушенная трава, которую надо добавить в эти так называемые теплые грядки.



Траву полезно использовать во многих целях / Фото Pexels

Сено для хранения овощей и фруктов

Если у вас большой сад и вы собрали немало яблок и груш и планируете держать их всю зиму в погребе, то стоит высушить траву и накрыть ею фрукты и овощи. Поздние сорта будут прекрасно храниться несколько месяцев.

Пища для птиц и животных

Скошенная свежая трава – замечательная пища для кроликов, зайцев, коровы или козы. Однако очень важно, чтобы она не была обработана химическими веществами или гербицидом.