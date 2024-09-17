Трава буде рости ще до кінця жовтня, навіть коли дні стануть помітно прохолоднішими, пишуть Поради 24. Це означає, що дачників ще точно чекає кілька скошувань, тож за цей час спробуйте застосувати траву в правильних та потрібних цілях.

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Компост

У траві міститься багато азоту, тож додавайте її в компост. Однак для того, щоб натуральне добриво справді давало результат, до трави треба додати ще обрізки рослин та харчові відходи.

Мульчування

Про мульчування здебільшого чули всі городники та садівники. Воно допомагає зберегти в ґрунті вологу, позбуває від бур’янів та захищає від гнилі. Тому після того, як скосите траву – просто розкиньте її під кущами рослин та квітів.

Теплі грядки

Деякі садівники саджають рослини в ящики, тож для того, аби отримати ранній урожай, нашаруйте зверху гілки чи листя. Чудовим наповненням є свіжа чи висушена трава, яку треба додати у ці так звані теплі грядки.



Траву корисно використовувати в багатьох цілях / Фото Pexels

Сіно для зберігання овочів та фруктів

Якщо у вас великий сад і ви зібрали чимало яблук та груш і плануєте тримати їх всю зиму в погребі, то варто висушити траву та накрити нею фрукти та овочі. Пізні сорти будуть чудово зберігатися кілька місяців.

Їжа для птахів і тварин

Скошена свіжа трава – чудова пожива для кроликів, зайців, корови чи кози. Однак дуже важливо, аби вона не була оброблена хімічними речовинами чи гербіцидом.