6 вещей, которые нужно делать каждое утро, чтобы быстрее худеть

Когда вы пытаетесь потерять вес, очень важны решения, которые вы принимаете в отношении питания и физических упражнений. Впрочем, есть несколько хитростей, которые могут вам немного помочь.

Конечно же, день начинается с момента, когда вы просыпаетесь, и всего несколько удачных привычек могут замотивировать вас на целый продуктивный день. А некоторые даже помогут в похудении, и о них рассказала доктор медицинских наук Дженнифер Логан.

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Ешьте завтрак с белком

Если вы знаете о том, как важно утром уделить внимание сытному завтраку, вы уже на правильном пути к здоровому похудению. Но вы должны убедиться, что ваш завтрак содержит оптимальное количество белка.

Вы можете добавить себе на тарелку яйца, греческий йогурт, ореховое масло или нежирную курицу или индейку.

Выпейте чашку кофе

Кофеин действительно может ускорить сжигание жира, и даже одной чашки напитка достаточно для того, чтобы стимулировать ваш организм сжигать калории немного быстрее.



Кофе может быть полезным в похудении / Фото Pexels

Кроме того, кофеин может быть полезным и дополнительным бонусом, который поможет вам лучше сосредоточиться во время утренней тренировки.

Начните тренироваться

Конечно, гораздо соблазнительнее нажать кнопку "отложить" на будильнике, но если вы хотите похудеть, утренняя тренировка – это именно то, что вам нужно. Оказывается, утренние тренировки могут привести к снижению потребления калорий позже днем, а также к большим изменениям в весе тела.

Ходите больше пешком

Прогулка на свежем воздухе утром – разве не отличный способ начать новый день? На самом деле даже несколько минут активной ходьбы могут быть полезными для вашего похудения. Прогулка поможет ускорить метаболизм и улучшить регулирование веса вашим организмом.

Поспите длительное время

Вы могли не учитывать это, но хороший ночной сон – это также большая и чрезвычайно важная часть удачного похудения. Поэтому если вы хотите быстрее достичь желаемых результатов, попробуйте убедиться, что каждую ночь получаете 7 – 8 часов полноценного сна.