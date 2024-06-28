6 речей, які потрібно робити щоранку, аби швидше худнути

Коли ви намагаєтеся втратити вагу, дуже важливими є рішення, які ви приймаєте щодо харчування та фізичних вправ. Втім, є кілька хитрощів, які можуть вам трохи допомогти.

Звісно ж, день починається з моменту, коли ви прокидаєтеся, і всього кілька вдалих звичок можуть замотивувати вас на цілий продуктивний день. А деякі навіть допоможуть у схудненні, і про них розповіла докторка медичних наук Дженніфер Логан.

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Їжте сніданок з білком

Якщо ви знаєте про те, як важливо вранці приділити увагу ситному сніданку, ви вже на правильному шляху до здорового схуднення. Та ви повинні переконатися, що ваш сніданок містить оптимальну кількість білка.

Ви можете додати собі на тарілку яйця, грецький йогурт, горіхове масло чи нежирну курку або індичку.

Випийте чашку кави

Кофеїн і справді може прискорити спалення жиру, і навіть однієї чашки напою достатньо для того, щоб стимулювати ваш організм спалювати калорії трохи швидше.



Кава може бути корисною у схудненні / Фото Pexels

Окрім того, кофеїн може бути корисним і додатковим бонусом, який допоможе вам краще зосередитися під час ранкового тренування.

Почніть тренуватися

Звісно, набагато спокусливіше натиснути кнопку "відкласти" на будильнику, але якщо ви прагнете схуднути, ранкове тренування – це саме те, що вам потрібно. Виявляється, ранкові тренування можуть призвести до зниження споживання калорій пізніше вдень, а також до більших змін у вазі тіла.

Ходіть більше пішки

Прогулянка на свіжому повітрі вранці – хіба не чудовий спосіб почати новий день? Насправді навіть кілька хвилин активної ходьби можуть бути корисними для вашого схуднення. Прогулянка допоможе прискорити метаболізм та покращити регулювання ваги вашим організмом.

Поспіть тривалий час

Ви могли не зважати на це, але хороший нічний сон – це також велика і надзвичайно важлива частина вдалого схуднення. Тож якщо ви хочете швидше досягнути бажаних результатів, спробуйте переконатися, що кожної ночі отримуєте 7 – 8 годин повноцінного сну.