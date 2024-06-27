Незалежно від того, чи ви ще зовсім новачок у заняттях спортом, чи вже знайомі з поняттям фітнесу, вправи, які пропонує тренер Тайлер Рід, ідеально підійдуть для вашої повсякденної рутини.

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Альпініст

Ця вправа допоможе зміцнити ваш прес, м'язи спини та рук. Починати потрібно у положення планки, розмістивши руки прямо перед плечима. Проведіть одним коліном до грудей, а потім швидко змініть ноги.

Продовжуйте чергувати їх у швидкому темпі. Прагніть зробити за підхід вправи до 30 – 40 повторень кожною ногою.



Положення планки / Фото Pexels

Стрибки з присіданнями

Для виконання цієї вправи вам потрібно встати, розставивши ноги на ширині плечей. Опустіться в положення для присідання, тримаючи груди вперед, а вагу сперши на п'ятки. Швидко вистрибніть в повітря, піднімаючи руки до стелі.

Після цього м'яко приземліться та відразу ж опустіться у наступне присідання. За один підхід найкраще буде робити від 15 до 20 повторень.

Стрибки з махами

Починайте у положенні стоячи, ноги разом, а руки складені по боках. Стрибайте ногами в сторони та водночас підіймайте руки над головою. Поверніться у вихідне положення, звівши ноги разом у наступному стрибку. Руки водночас потрібно опустити.

Виконайте три підходи вправи по 20 – 30 стрибків у кожному. Між підходами можна відпочивати по пів хвилини.

Стрибки з планки

Цю вправу потрібно почати у положенні високої планки, з зап'ястями перед плечима, щоб тіло утворювало пряму лінію від голови до п'ят. Тримаючи корпус напруженим, стрибніть обома ногами в ширину, у після цього негайно зведіть їх разом у наступному стрибку.

Продовжуйте стрибати протягом 20 секунд. Після цього ви можете дати собі 10 секунд відпочинку, але повторіть вправу 8 разів.

Велосипедні скручування

Для виконання вправи ляжте на спину та заведіть руки за голову. Ноги підніміть, а коліна зігніть під кутом 90 градусів. Відірвіть плечі від землі та підніміть тулуб, підтягуючи правий лікоть до лівого коліна. Праву ногу в цей момент потрібно виправити.

Після цього поверніться у вихідне положення та повторіть вправу з протилежною ногою та рукою. Робіть вправу протягом 20 секунд.