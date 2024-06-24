Клітковина – це тип вуглеводів, який можна знайти тільки в рослинах. І попри те, що людське тіло не може перетравлювати клітковину, ця важлива поживна речовина діє як природний засіб для очищення травної системи. Тож доктор медичних наук Адам Маєр поділився кількома продуктами, які допоможуть у ваших цілях з втрати ваги.

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Сочевиця

Якщо у вашому раціоні все ще немає цієї крупи, тоді мерщій додавайте її, адже вона є фантастичним продуктом для схуднення. У сочевиці ви можете знайти як розчинну, так і нерозчинну клітковину, й в порції ви знайдете аж 18 грамів білка.

Бобові, зокрема й сочевиця, є універсальною їжею, яка може підійти до майже будь-якого раціону для схуднення. Ви можете додати її до будь-якої пікантної страви – від супів до салатів та гарнірів.



Сочевиця дуже корисна / Фото Pexels

Малина

Ягоди – це завжди чудове джерело клітковини, а малина разом з ожиною містять її найбільше. Окрім того, у цій ягоді ви знайдете також й чимало антиоксидантів, і вона стане чудовою закускою, яку можна їсти у великій кількості й під час схуднення.



Малину варто їсти влітку / Фото Pexels

Груші

Груша – це соковитий солодкий фрукт, який містить і розчинну, і нерозчинну клітковину, обидві з яких будуть корисними для схуднення. В грушах можна знайти пектин, який покращує здоров'я кишківника, зміцнює імунну функцію та допомагає запобігти закрепам. В одній середній груші всього 100 калорій, а це робить її неймовірною закускою під час схуднення.



Груші допомагають у схудненні / Фото Pexels

Кіноа

Окрім того, що у кіноа ви знайдете чимало клітковини, це також і повноцінне джерело білка – тобто у ньому містяться усі 9 незамінних амінокислот, які ваше тіло не може виробляти самостійно.

Окрім того, кіноа допоможе залишатися вам ситими між прийомами їжі, і так ви можете зменшити кількість перекусів.

Брюссельська капуста



Брюссельську капусту можна їсти для схуднення / Фото Pexels

Цей овоч багатий і на клітковину, і на іншу корисну для здоров'я речовину, що називається сульфорафан. Виявляється, він допомагає залишатися ситими довше та сприяє схудненню.