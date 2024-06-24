Клетчатка – это тип углеводов, который можно найти только в растениях. И несмотря на то, что человеческое тело не может переваривать клетчатку, это важное питательное вещество действует как естественное средство для очищения пищеварительной системы. Поэтому доктор медицинских наук Адам Майер поделился несколькими продуктами, которые помогут в ваших целях по потере веса.

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Чечевица

Если в вашем рационе все еще нет этой крупы, тогда скорее добавляйте ее, ведь она является фантастическим продуктом для похудения. В чечевице вы можете найти как растворимую, так и нерастворимую клетчатку, и в порции вы найдете аж 18 граммов белка.

Бобовые, в частности и чечевица, является универсальной пищей, которая может подойти к почти любому рациону для похудения. Вы можете добавить ее в любое пикантное блюдо – от супов до салатов и гарниров.



Чечевица очень полезна / Фото Pexels

Малина

Ягоды – это всегда отличный источник клетчатки, а малина вместе с ежевикой содержат ее больше всего. Кроме того, в этой ягоде вы найдете также и немало антиоксидантов, и она станет отличной закуской, которую можно есть в большом количестве и во время похудения.



Малину стоит есть летом / Фото Pexels

Груши

Груша – это сочный сладкий фрукт, который содержит и растворимую, и нерастворимую клетчатку, обе из которых будут полезными для похудения. В грушах можно найти пектин, который улучшает здоровье кишечника, укрепляет иммунную функцию и помогает предотвратить запоры. В одной средней груше всего 100 калорий, а это делает ее невероятной закуской во время похудения.



Груши помогают в похудении / Фото Pexels

Киноа

Кроме того, что в киноа вы найдете немало клетчатки, это также и полноценный источник белка – то есть в нем содержатся все 9 незаменимых аминокислот, которые ваше тело не может производить самостоятельно.

Кроме того, киноа поможет оставаться вам сытыми между приемами пищи, и так вы можете уменьшить количество перекусов.

Брюссельская капуста



Брюссельскую капусту можно есть для похудения / Фото Pexels

Этот овощ богат и клетчаткой, и на другое полезное для здоровья вещество, называется сульфорафан. Оказывается, он помогает оставаться сытыми дольше и способствует похудению.