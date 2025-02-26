Кусты роз весной будут гнуться от цветов: нужно сделать одну мелочь

Кусты роз могут превратить любой сад в уютный оазис и райский уголок. Особенно, если они обильно цветут, а этого можно легко достичь, если запомнить несколько простых правил в уходе.

Посадка роз в саду – это ответственная задача даже для опытных садоводов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Но на самом деле это может быть значительно проще, чем вы представляли.

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Что делать, чтобы розы весной обильно цвели?

Эксперт-садовод Ричард Кинг убежден, что конец февраля и март – это лучшее время для посадки в саду роз с голым корнем. В течение этого времени покоя растения с меньшей вероятностью испытывают вред и шок от пересадки, а это значит, что до начала весеннего роста корни успеют прижиться.

Когда же говорится о посадке кустов, убедитесь, что вы выбрали для них ту часть сада, что получает достаточно много солнечного света. Розам оно просто необходимо – по крайней мере шесть часов в день, чтобы они могли действительно быстро расти и выбрасывать много цветов.



Конец февраля – хорошее время для пересадки роз / Фото Pexels

Для роз также лучше всего подойдет богатый, хорошо дренированный грунт, содержащий немало органических веществ. О мульчировании вокруг основания розы также забывать нельзя – это помогает удерживать влагу, подавлять рост сорняков и регулировать температуру почвы – именно так вы создаете идеальную среду для здоровых роз.

Но учитывайте, что в феврале и марте куст розы пускает крепкие корни, поэтому много полива не нужно – особенно в случае, если регулярно идут дожди. Но если период выдался засушливый, или вы живете в особенно сухом и холодном климате, достаточно будет поливать розовые кусты раз в три недели, чтобы убедиться, что они получат достаточное количество влаги.

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Поливайте растения только у основания, чтобы избежать таких распространенных заболеваний, как черная пятнистость или мучнистая роса. Если же земля промерзла, полива лучше избегать вообще, ведь корни тогда не способны впитывать влагу.

И конец февраля – это также лучшее время для того, чтобы обрезать растение до того, как весной начнется новый рост.