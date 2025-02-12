Многие огородники из года в год сталкиваются с одной проблемой: рассада вырастает слабой, и корешки недостаточно развиты, поэтому плохо впитывают влагу и остальные питательные вещества, сообщает 24 Канал. Но исправить это достаточно просто.

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Как вырастить крепкую рассаду?

Для того, чтобы рассада впоследствии порадовала вас своим быстрым ростом и прочностью, нужно с самого начала обратить внимание на несколько важных элементов. И один из ключевых для хорошо развитых корней – это удачно подобранная тара.

Если она будет неглубокая и слишком маленькая, у корней просто не будет места для нормального развития. Тогда они быстро достигнут дна и начнут закручиваться, или же вообще останутся короткими. И все это негативно влияет на способность растений впитывать питательные вещества и воду.

Также росту растения будет способствовать добавление разрыхлителей в почву. Они усложнят корням прямой рост и улучшат аэрацию субстрата – это важно для того, чтобы в прикорневой зоне поддерживалась здоровая среда. Вот несколько наиболее эффективных разрыхлителей:

Вермикулит – минеральный материал, что удерживает влагу и способствует сохранению питательных веществ в почве.

– минеральный материал, что удерживает влагу и способствует сохранению питательных веществ в почве. Перлит – природный материал, что делает почву более рыхлой и легкой.

– природный материал, что делает почву более рыхлой и легкой. Цеолит – пористый материал, который улучшает структуру почвы и делает его менее плотным.

Но если вы не хотите покупать специальные средства, вы можете изготовить один дома самостоятельно – и он будет действовать не хуже. Все, что нужно – это насобирать вдоволь яичной скорлупы, измельчить ее и добавить в почву. Она будет действовать как разрыхлитель, а к тому же и обогатит почву кальцием, что будет способствовать укреплению тканей растения.



В землю для рассады можно добавить разрыхлители / Фото Pexels

А если вы покупаете магазинный грунт, в него можно внести несколько добавок, что существенно улучшат его состав.

Биогумус

Это – продукт переработки органических веществ дождевыми червями, и лучше всего он подходит для того, чтобы обогатить магазинную почву полезными веществами и улучшить ее плодородие.

Песок

Перед добавлением песка в почву его нужно обязательно промыть. С землей его смешивают в соотношении 1 к 9 – именно так вы получите рыхлый грунт, в котором не будет застаиваться лишняя влага. Также средство прекрасно работает, если нужно уменьшить кислотность почвы.