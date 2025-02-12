Чимало городників з року в рік зіштовхуються з однією проблемою: розсада виростає слабкою, і корінці недостатньо розвинені, тож погано вбирають вологу та решту поживних речовин, повідомляє 24 Канал. Та виправити це досить просто.

Цікаво Навіщо потрібен ящик під духовкою: майже всі використовують його неправильно

Як виростити міцну розсаду?

Для того, аби розсада згодом порадувала вас своїм швидким ростом та міцністю, потрібно від самого початку звернути увагу на кілька важливих елементів. І один з ключових для добре розвинених коренів – це вдало підібрана тара.

Якщо вона буде неглибока та надто маленька, у коріння просто не буде місця для нормального розвитку. Тоді воно швидко досягне дна та почне закручуватися, або ж взагалі залишиться коротким. І все це негативно впливає на здатність рослин вбирати поживні речовини та воду.

Також росту рослини сприятиме додавання розпушувачів у ґрунт. Вони ускладнять корінню прямий ріст та покращать аерацію субстрату – це важливо для того, аби в прикореневій зоні підтримувалося здорове середовище. Ось кілька найбільш ефективних розпушувачів:

Вермикуліт – мінеральний матеріал, що утримує вологу та сприяє збереженню поживних речовин в ґрунті.

– мінеральний матеріал, що утримує вологу та сприяє збереженню поживних речовин в ґрунті. Перліт – природний матеріал, що робить ґрунт більш пухким та легким.

– природний матеріал, що робить ґрунт більш пухким та легким. Цеоліт – пористий матеріал, який покращує структуру ґрунту та робить його менш щільним.

Та якщо ви не хочете купувати спеціальні засоби, ви можете виготовити один вдома самостійно – і він діятиме не гірше. Все, що потрібно – це назбирати вдосталь яєчної шкаралупи, подрібнити її та додати до ґрунту. Вона діятиме як розпушувач, а до того ж і збагатить ґрунт кальцієм, що сприятиме зміцненню тканин рослини.



В землю для розсади можна додати розпушувачі / Фото Pexels

А якщо ви купуєте магазинний ґрунт, в нього також можна внести кілька добавок, що суттєво покращать його склад.

Біогумус

Це – продукт перероблення органічних речовин дощовими хробаками, і найкраще він підходить для того, аби збагатити магазинний ґрунт корисними речовинами та покращити його родючість.

Пісок

Перед додаванням піску до ґрунту його потрібно обов'язково промити. Із землею його змішують у співвідношення 1 до 9 – саме так ви отримаєте пухкий ґрунт, в якому не буде застоюватися зайва волога. Також засіб чудово працює, якщо потрібно зменшити кислотність ґрунту.