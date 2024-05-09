Добавьте эту специю в воду для мытья пола: он станет безупречно чистым

Мытье пола - это важный этап любой уборки, который ни за что нельзя пропускать. Но иногда обычная вода не дает желаемого эффекта чистоты.

Конечно, большинство людей не хотят тратить слишком много времени на уборку, и особенно – переделывать работу. А именно это иногда приходится делать, если для мытья пола вы используете только обычную воду.

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Вместо этого вы можете попробовать добавить в воду всего одну пряность, которая поможет отполировать пол и даже оставит приятный аромат в доме еще на несколько дней.

Что нужно добавить в воду для мытья пола

Одна специя, которая поможет сделать ваш пол намного чище – это корица. На первый взгляд ее добавление может показаться вам странным, однако это одно копеечное средство поможет и справиться с грязью и пылью, и одновременно освежить воздух в вашем доме на достаточно длительное время.

Кроме того, стоит учитывать и то, что корица обладает антибактериальными свойствами, поэтому вы можете больше не беспокоиться об идеальной чистоте в доме. Для того, чтобы приготовить правильный раствор для мытья пола, на ведро теплой воды вам нужно добавить чайную ложку корицы. Также вы можете добавить в ведро и немного моющего средства для пола.

После того, как вы почистите свою квартиру этим раствором, вы сразу же заметите невероятный результат – пол просто будет сиять чистотой, а в доме будет царить приятный сладкий аромат.



Чистота пола очень важна / Фото Pexels

Невероятно полезным это средство будет и для того, чтобы справиться с нашествием муравьев, если вы имеете такую проблему. Дело в том, что корица своим резким запахом может отпугнуть насекомых. Можно использовать корицу и в качестве освежителя для воздуха. Для этого в бутылку с распылителем залейте теплую воду и добавьте две столовые ложки корицы. Лучше всего брать свежемолотую, ведь тогда аромат будет более насыщенным и будет держаться дольше.

Можно добавить также несколько капель апельсинового или лимонного эфирного масла – это будет лучшее сочетание с корицей.