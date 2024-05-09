Додайте цю спецію у воду для миття підлоги: вона стане бездоганно чистою

Миття підлоги – це важливий етап будь-якого прибирання, який нізащо не можна пропускати. Та іноді звичайна вода не дає бажаного ефекту чистоти.

Звісно, більшість людей не хочуть витрачати надто багато часу на прибирання, і особливо – перероблювати роботу. А саме це іноді доводиться робити, якщо для миття підлоги ви використовуєте тільки звичайну воду.

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Натомість ви можете спробувати додати до води всього одну пряність, яка допоможе відполірувати підлогу та навіть залишить приємний аромат у домі ще на кілька днів.

Що потрібно додати у воду для миття підлоги

Одна спеція, яка допоможе зробити вашу підлогу набагато чистішою – це кориця. На перший погляд її додавання може здатися вам дивним, проте цей один копійчаний засіб допоможе і впоратися із брудом та пилом, і водночас освіжити повітря у вашому помешканні на досить тривалий час.

Окрім того, варто зважати і на те, що кориця має антибактеріальні властивості, тож ви можете більше не турбуватися про ідеальну чистоту в домі. Для того, аби приготувати правильний розчин для миття підлоги, на відро теплої води вам потрібно додати чайну ложку кориці. Також ви можете додати у відро і трохи мийного засобу для підлоги.

Після того, як ви почистите свою квартиру цим розчином, ви відразу ж помітите неймовірний результат – підлога просто сяятиме чистотою, а в домі пануватиме приємний солодкий аромат.



Чистота підлоги дуже важлива / Фото Pexels

Неймовірно корисним цей засіб буде і для того, щоб впоратися із нашестям мурах, якщо ви маєте таку проблему. Річ у тому, що кориця своїм різким запахом може відлякати комах. Можна використовувати корицю і в якості освіжувача для повітря. Для цього у пляшку з розпилювачем залийте теплу воду та додайте дві столові ложки кориці. Найкраще брати свіжозмелену, адже тоді аромат буде більш насиченим та триматиметься довше.

Можна додати також кілька крапель апельсинової чи лимонної ефірної олії – це буде найкраще поєднання із корицею.