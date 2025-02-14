Ногти будут крепкими и длинными: нужно есть эти 6 продуктов

Ухоженные ногти это всегда красиво, но следить за ними стоит не только по эстетическим причинам. Ногти могут легко служить индикатором общего здоровья.

Если вы заметили, что ваши ногти стали ломкие, обесцвеченные или ребристые – это может свидетельствовать о дефиците определенных питательных веществ, обезвоживания или проблемы со здоровьем, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Но если вы добавите в свой рацион всего несколько продуктов, имеете все шансы улучшить здоровье своих ногтей.

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Яйца

Дерматолог Сара Сунг убеждена, что яйца – это основной продукт для здоровья яиц. Они известны своим высоким содержанием белка, а также содержат и биотин. Доказано, что он может увеличивать прочность, твердость и толщину ломких ногтей.

Кроме биотина, из яиц вы получите высококачественный белок, а также незаменимые аминокислоты и здоровые жиры, что помогут питать ногти изнутри.

Лосось

Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в жирной рыбе – это еще одно важное питательное вещество, что нужно для здоровья ногтей. Недостаток омега-3 жирных кислот может привести к появлению сухих, ломких ногтей с ребрами. А вот лосось является отличным источником именно этих здоровых жиров.



Лосось очень полезен для ногтей / Фото Pexels

Птица

Возможно, вы уже заметили определенную закономерность – потребление большого количества белка приносит пользу вашим ногтям. Белок важен для здоровья ногтей, ведь он является основным компонентом кератина, из которого ногти преимущественно и состоят.

Лучше всего будет добавить в свой рацион куриную грудку и индейку – ведь это нежирный источник белка, что может поддержать здоровье ногтей.

Тофу

Тофу изготавливается из соевых бобов – и поэтому тофу богат белком, который, как мы уже поняли, важен для здоровья ногтей. А вот недостаточное потребление белка может привести к мягким, слабым ногтям, которые часто ломаются. Кроме нежирных продуктов животного происхождения, советуют также есть бобовые и тофу. Еще одно преимущество его в том, что его легко приготовить и добавить практически к любым блюдам.

Семена тыквы

Орехи и семена – это еще одна категория продуктов, о которых не стоит забывать в своем рационе. В частности тыквенные семечки станут отличным выбором, ведь они богаты цинк, что способствует росту и восстановлению ногтей. Вы можете перекусить жареными тыквенными семечками, или посыпать ими йогурты и салаты.

Йогурт

Молочные продукты известны тем, что в них содержится много кальция, который часто ассоциируется с крепкими костями. Впрочем, этот минерал чрезвычайно важен также и для здоровья ногтей. А греческий йогурт, в частности, достаточно богат кальцием – а также содержит и немало белка.