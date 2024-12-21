Больше всего загрязняются глубокие формы для запекания, пишет 24 Канал. отмыть их надо воспользоваться интересным лайфхаком. Поможет удалить жир обычная пищевая сода.

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Жирные пятна на противне надо посыпать пищевой содой и залить горячей водой, оставив на ночь. Утром надо все отмыть губкой с помощью моющего средства.

Также для лучшей эффективности можно сделать специальную густую пасту из пищевой соды и воды. Эту кашицу надо оставить на определенное время, а потом тоже смыть водой и очистить губкой.

Для удаления застарелого жира можно использовать пищевую соду и уксус, которые создают реакцию, способную растворять жирные пятна. Для особо застарелого жира эксперты рекомендуют пасту из соды и лимонной кислоты, которую нужно нанести на загрязнение и оставить на несколько минут перед тем, как потереть губкой.

Для уверенности в очистке можно использовать специальные химические средства в виде жидкостей, порошков или спреев, которые нужно оставлять на поверхности на 10-15 минут перед смыванием.