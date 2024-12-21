Найбільше забруднюються глибокі форми для запікання, пише 24 Канал. відмити їх треба скористатися цікавим лайфхаком. Допоможе видалити жир звичайна харчова сода.

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Жирні плями на деко треба посипати харчовою содою й залити гарячою водою, залишивши на ніч. Вранці треба все відмити губкою за допомогою миючого засобу.

Також для кращої ефективності можна зробити спеціальну густу пасту з харчової соди та води. Цю кашку треба залишити на певний час, а тоді теж змити водою й очистити губкою.

Для видалення застарілого жиру можна використовувати харчову соду та оцет, які створюють реакцію, здатну розчиняти жирні плями. Для особливо застарілого жиру експерти рекомендують пасту з соди та лимонної кислоти, яку потрібно нанести на забруднення і залишити на кілька хвилин перед тим, як потерти губкою.

Для впевненості в очищенні можна використовувати спеціальні хімічні засоби у вигляді рідин, порошків або спреїв, які потрібно залишати на поверхні на 10-15 хвилин перед змиванням.