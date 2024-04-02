Конечно, существуют деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать возле жилья. Но есть и такие, что могут наладить атмосферу в доме, если высадить их во дворе. Поэтому убедитесь, что вы наполняете свой участок только приятными и правильными растениями. А о том, что посадить возле дома, рассказывают Советы 24.

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Вишня

Посадить вишню возле дома – это всегда хорошая примета. Это растение достаточно неприхотливое и требует минимум ухода. При этом она очень красиво цветет и весной будет распространять очень приятный аромат.

Кроме того, вишня также считается символом плодородия и достатка. Также часто вишню называют оберегом, что может приносить удачу. Говорят, что если в период цветения под вишней развести костер, тогда ее цветение принесет богатство в дом.

Шиповник

Этот куст будет иметь привлекательный вид в любое время года. Кроме того, шипшиина также может охранять благополучие семьи дом, возле которого растет.

Можжевельник

Вероятно, можжевельник – это одно из самых мощных растений, что может оберегать от наведения приворота, а также злых сил. И если вы посадите можжевельник возле дома, тогда растение будет оберегать всех членов вашей семьи. Впрочем, сажать можжевельник нужно обязательно перед домом, а не в задней его части.

Дикая роза

Это растение может привлекать любовь и даже укреплять отношения в семье. И считается, что роза имеет исключительно положительную энергетику, и этот цветок точно не принесет вам ничего плохого. Основные значения дикой розы – это страсть, любовь и крепкие и надежные семейные связи.

Акация

Это дерево может положительно влиять на продление рода. Кроме того, дерево поможет снимать стресс и поднимать настроение.