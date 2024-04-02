Звісно, існують дерева, які в жодному випадку не можна садити біля житла. Та є і такі, що можуть налагодити атмосферу в оселі, якщо висадити їх на подвір'ї. Тож переконайтеся, що ви наповнюєте свою ділянку тільки приємними і правильними рослинами. А про те, що посадити біля дому, розповідають Поради 24.

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Вишня

Посадити вишню біля дому – це завжди добра прикмета. Ця рослина досить невибаглива і потребує мінімум догляду. При цьому вона надзвичайно красиво цвіте та весною буде поширювати дуже приємний аромат.

Окрім того, вишня також вважається символом родючості та достатку. Також часто вишню називають оберегом, що може приносити удачу. Кажуть, що якщо в період цвітіння під вишнею розвести багаття, тоді її цвітіння принесе багатство в дім.

Шипшина

Цей кущ матиме привабливий вигляд у будь-яку пору року. Окрім того, шипшиина також може охороняти благополуччя родини будинок, біля якого росте.

Ялівець

Певно, ялівець – це одна з найбільш потужних рослин, що може оберігати від наведення привороту, а також злих сил. І якщо ви посадите ялівець біля будинку, тоді рослина буде оберігати всіх членів вашої родини. Втім, садити ялівець потрібно обов'язково перед будинком, а не у задній його частині.

Дика троянда

Ця рослина може привертати любов та навіть зміцнювати стосунки у рродині. І вважається, що троянда має винятково позитивну енергетику, і ця квітка точно не принесе вам нічого поганого. Основні значення дикої троянди – це пристрасть, любов та міцні і надійні сімейні зв'язки.

Акація

Це дерево може позитивно впливати на подовження роду. Окрім того, дерево допоможе знімати стрес та піднімати настрій.