Пряные травы, которые можно посадить в саду – это и многолетние, и однолетние растения, которые могут создать уникальные композиции и дополнить блюда. Расположить такую грядку можно в любом солнечном или полусолнечном месте – именно там растения будут выделять ароматические вещества, и запах будет стоять особенно сильный и насыщенный.

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Также вы можете посадить душистые травы в зоне отдыха или на клумбе, ведь такая грядка будет уместна почти везде. Вы можете выложить ее камнями в виде спирали или поднять, как клумбу.

Душица обыкновенная

Это очень распространенная специя, которую часто используют для приготовления основных блюд. Часто из цветка также изготавливают и чаи, которые будут чрезвычайно полезными для многих систем в организме человека.

Но кроме того, что специя полезная, она также прекрасно будет выглядеть в вашем саду, ведь может порадовать глаз нежно-розовыми соцветиями. Из ухода растению нужен только регулярный полив и солнечное место, ведь в тени ее приятный аромат может ослабиться.

Лаванда

Вероятно, нет человека, который не знал бы о лаванде и различных способах ее использования. И этот подушковидный кустарник может превратить вашу клумбу на маленькое цветущее поле. Этому растению, что имеет ароматные фиолетовые цветы, также нужен хорошо освещенный участок и нейтральная по кислоте почва.

Кроме того, растение также известно своим эфирным маслом, и из него изготавливают чай, который считается хорошим средством от бессонницы.



Лаванду можно выращивать в саду / Фото Pexels

Лемонграсс

Вам может показаться, что это очень экзотическое растение, и наполнить свой участок лимонными ароматами на самом деле не так уж и сложно. Еще один плюс – растение поможет избавиться от надоедливых насекомых неподалеку.

Это растение будет прекрасно чувствовать себя на участках с рассеянной тенью, и его высота все же может зависеть от климата региона. Также лемонграссу нужен обильный полив, ведь он имеет достаточно распространенную корневую систему.

Любисток

Это растение известно не только приятным ароматом, но и своими лекарственным свойствами. И используется оно не только в народной медицине, но и в кулинарии. Это высокое растение, но не кустарник, впрочем листья на ней расположены пирамидально. На верхушке любистка появляются маленькие цветочки, что собраны в соцветия.

Вот еще возможные варианты для вашей ароматной клумбы:

розмарин;

мята;

ревень;

рута;

сельдерей;

спаржа;

тимьян;

фенхель;

черемша;

шалфей;

щавель.

Все эти ароматные растения можно использовать не только для декора. Но и просто на клумбе большинство из них будут выглядеть прекрасно и будут радовать вам глаз.