Пряні трави, які можна посадити в саду – це і багаторічні, і однорічні рослини, які можуть створити унікальні композиції та доповнити страви. Розташувати таку грядку можна у будь-якому сонячному чи напівсонячному місці – саме там рослини будуть виділяти ароматичні речовини, і запах стоятиме особливо сильний і насичений.

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Також ви можете посадити духмяні трави у зоні відпочинку чи на клумбі, адже така грядка буде доречна майже повсюди. Ви можете викласти її камінням у вигляді спіралі чи підняти, як клумбу.

Материнка звичайна

Це дуже поширена спеція, яку часто використовують для приготування основних страв. Часто із квітки також виготовляють і чаї, які будуть надзвичайно корисними для багатьох систем в організмі людини.

Та, окрім того, що спеція корисна, вона також чудово виглядатиме у вашому садку, адже може потішити око ніжно-рожевими суцвіттями. З догляду рослині потрібен тільки регулярний полив та сонячне місце, адже у тіні її приємний аромат може послабитися.

Лаванда

Певно, немає людини, яка не знала б про лаванду та різноманітні способи її використання. Та цей подушковидний чагарник може перетворити вашу клумбу на маленьке квітуче поле. Цій рослині, що має ароматні фіолетові квіти, також потрібна добре освітлена ділянка та нейтральний за кислотою ґрунт.

Окрім того, рослина також відома своєю ефірною олією, і з неї виготовляють чай, який вважається хорошим засобом від безсоння.



Лаванду можна вирощувати в саду / Фото Pexels

Лемонграс

Вам може здатися, що це дуже екзотична рослина, та наповнити свою ділянку лимонними пахощами насправді не так вже й складно. Ще один плюс – рослина допоможе позбутися надокучливих комах неподалік.

Ця рослина буде чудово почуватися на ділянках із розсіяною тінню, та його висота все ж може залежати від клімату регіону. Також лемонграсу потрібний рясний полив, адже він має досить поширену кореневу систему.

Любисток

Ця рослина відома не тільки приємним ароматом, але і своїми лікарським властивостями. Та використовується вона не тільки в народній медицині, але і в кулінарії. Це висока рослина, але не чагарник, втім листя на ній розташоване пірамідально. На верхівці любистку з'являються маленькі квіточки, що зібрані в суцвіття.

Ось ще можливі варіанти для вашої духмяної клумби:

розмарин;

м'ята;

ревінь;

рута;

селера;

спаржа;

чебрець;

фенхель;

черемша;

шавлія;

щавель.

Всі ці ароматні рослини можна використовувати не тільки для декору. Але і просто на клумбі більшість із них виглядатимуть чудово та будуть радувати вам око.