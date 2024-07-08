Что нельзя делать, когда на улице гроза: важные советы, которые надо знать каждому

Грозовая погода опасна, поэтому важно помнить о нескольких вещах, которых не стоит делать, когда на улице гремит и сверкает.

Молнии являются одной из главных опасностей во время грозы. Они могут поражать людей, дома и другие объекты, вызывая серьезные травмы. Удары молнии могут также вызвать пожары и повредить электроприборы. Чтобы не навлечь беду, рассказываем, чего именно нельзя делать в квартире во время грозы.

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Что нельзя делать во время грозы

Нельзя держать открытыми настежь окна, квартиры или двери Надо отключить от сети все электроприборы, независимо от того используете вы их или нет

Нельзя пользоваться мобильными телефонами, поскольку они могут привлечь молнию Во время грозы нельзя включать радио, телевизор, компьютер или другие электроприборы. Запрещено в грозовую погоду контактировать с водой и принимать душ, ванну или мыть посуду.



Во время грозы запрещено немало вещей / Фото Pexels

Будьте осторожны и держитесь подальше от потенциально опасных мест. Нельзя стоять возле окон, дверей и балконов. Также нельзя находиться близко к розеткам и держать в руках металлические предметы.

Желательно не пользоваться светом, поскольку существует риск попадания молнии в линии электропередач, что может привести к скачкам напряжения в сети. Это приведет к поломке электроприборов или что хуже – к поражению человека электрическим током. Лучше во время грозы пользоваться фонариком или свечами.

Ни в коем случае не выходите на улицу во время грозы, а если живете в доме – не используйте лифт. Если будете придерживаться этих правил, то сможете уберечь свою жизнь и здоровье во время грозы.